Emre umilierà Ceyda lanciandole il test di paternità nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Arda non è mio figlio", dirà con rabbia.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda dovrà correre al paese per riprendere suo figlio dopo l'ictus di sua madre. La donna andrà a chiedere aiuto a Emre che però si rifiuterà di accompagnarla, affermando di non essere il padre del bambino.

Una nuova occasione per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Ceyda arriverà un'umiliazione che non si aspettava. Tutto avrà inizio quando sua sorella le telefonerà per avvisarla che la loro mamma ha avuto un ictus.

La sorella di Ceyda si rifiuterà di prendersi cura di Arda e quindi le chiederà di andare a prendere suo figlio. Ceyda sarà molto felice di occuparsi del suo bambino e telefonerà subito a Emre per chiedergli di accompagnarla. L'uomo, però, non risponderà al telefono e Ceyda si recherà direttamente al suo bistrot. La donna spiegherà a Emre la situazione, ma lui si rifiuterà di andare con lei da Arda. A quel punto Ceyda sarà pronta a partire da sola ma chiederà a Emre dei soldi per il viaggio. La risposta di lui la lascerà senza parole: "Vuoi dei soldi?" dirà deridendola, "Vai a chiederli al padre del bambino". Ceyda non riuscirà a capire, ma Emre sarà più chiaro lanciandole addosso i risultati del test: "Arda non è mio figlio".

Bahar stupita dal comportamento di Emre

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda non avrà neanche la forza di combattere e andrà via dal locale per andare da suo figlio. La donna e Arda torneranno a casa a notte inoltrata e Bahar sarà ancora sveglia. Enver, infatti, sarà da lei dopo aver dato fuoco alla sua casa. Il nonno resterà a dormire con Sirin e i bambini, mentre Bahar andrà a stare a casa di Ceyda per ottimizzare gli spazi. Quando le due amiche saranno da sole, Ceyda spiegherà a Bahar che sua madre ha avuto un ictus e quando ha chiesto aiuto a Emre lui le ha detto di non essere il padre di Arda. "Io ho avuto solo lui", dirà Ceyda quasi in lacrime, "Non è possibile". Bahar appoggerà la sua amica, anche se non saprà spiegarsi come abbia fatto Emre a procurarsi il test di paternità.