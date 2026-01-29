Sono passate più di due settimane da quando Helena Prestes ha preso un aereo che l'ha portata in Brasile, dove si è ricongiunta con il padre e una parte della sua famiglia. In un'intervista che ha concesso ad una tv locale, Javier Martinez ha anticipato che la modella sta per tornare in Italia e lui non vede l'ora di riabbracciarla e riprendere la convivenza che hanno dovuto interrompere per motivi personali molto seri.

La dichiarazione d'amore in televisione

La storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele, e neppure i continui attacchi degli haters sembrano averla scalfita.

L'altra sera il pallavolista ha rilasciato un'intervista e a chi ha provato a convincerlo a rimanere a Terni almeno un altro anno ha risposto: "Sapete che dovete passare sopra ad una ragazza brasiliana che è una bella gatta da pelare?".

Tra le risate generali, Martinez ha voluto fare un saluto alla fidanzata e poi ha aggiunto: "Mando un bacio alla mia dolce metà che sta tornando, la amo tanto".

Tutti i presenti si sono uniti al messaggio d'affetto nei confronti di Prestes e soprattutto si sono detti vicini a lei in questo momento così delicato per tutta la sua famiglia.

Il fandom si scioglie per la dedica di Javier

La dichiarazione d'amore che Javier ha fatto davanti alla telecamere, ha conquistato sia i suoi fan che quelli di Helena.

"Ma lo vedete quanto è mini?", "Gli cambia lo sguardo quando parla di sua moglie", "Mi fanno disperare queste cose", "Cucciolo", "Si vede che è proprio innamorato", "Il suo primo pensiero è sempre Helena e stasera l'ha dimostrato", "La mette sempre davanti a tutto e a tutti", "Uomo meraviglioso", "Grande", "Non sta più nella pelle, come lo capisco", "Bellissimo momento", si legge su X in queste ore.

Il viaggio improvviso in Brasile

Un paio di settimane fa Helena ha dovuto cambiare i suoi piani: dopo aver saputo dell'incidente che il papà ha fatto, la modella ha messo in stand-by la sua vita ed è partita per San Paolo con la sorella Mariana e il nipote.

Prestes si è presa cura del padre andando a trovarlo tutti i giorni in ospedale e, stando alle ultime dichiarazioni di Javier, a breve tornerà in Italia per riprendere tutto quello che ha lasciato in sospeso a metà gennaio, compresi i progetti di coppia.
