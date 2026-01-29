Sono passate più di due settimane da quando Helena Prestes ha preso un aereo che l'ha portata in Brasile, dove si è ricongiunta con il padre e una parte della sua famiglia. In un'intervista che ha concesso ad una tv locale, Javier Martinez ha anticipato che la modella sta per tornare in Italia e lui non vede l'ora di riabbracciarla e riprendere la convivenza che hanno dovuto interrompere per motivi personali molto seri.

La dichiarazione d'amore in televisione

La storia d'amore tra Helena e Javier procede a gonfie vele, e neppure i continui attacchi degli haters sembrano averla scalfita.

L'altra sera il pallavolista ha rilasciato un'intervista e a chi ha provato a convincerlo a rimanere a Terni almeno un altro anno ha risposto: "Sapete che dovete passare sopra ad una ragazza brasiliana che è una bella gatta da pelare?".

Tra le risate generali, Martinez ha voluto fare un saluto alla fidanzata e poi ha aggiunto: "Mando un bacio alla mia dolce metà che sta tornando, la amo tanto".

Tutti i presenti si sono uniti al messaggio d'affetto nei confronti di Prestes e soprattutto si sono detti vicini a lei in questo momento così delicato per tutta la sua famiglia.

la mia dolce metà che amo tanto

ma lo vedete quanto è mini 🤏🏻 mentre parla di sua moglie vado a disperarmi

😭😭😭😭😭😭😭😭 #helevier pic.twitter.com/d3FQIcjECl — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) January 28, 2026

Il fandom si scioglie per la dedica di Javier

La dichiarazione d'amore che Javier ha fatto davanti alla telecamere, ha conquistato sia i suoi fan che quelli di Helena.

"Ma lo vedete quanto è mini?", "Gli cambia lo sguardo quando parla di sua moglie", "Mi fanno disperare queste cose", "Cucciolo", "Si vede che è proprio innamorato", "Il suo primo pensiero è sempre Helena e stasera l'ha dimostrato", "La mette sempre davanti a tutto e a tutti", "Uomo meraviglioso", "Grande", "Non sta più nella pelle, come lo capisco", "Bellissimo momento", si legge su X in queste ore.

Il viaggio improvviso in Brasile

Un paio di settimane fa Helena ha dovuto cambiare i suoi piani: dopo aver saputo dell'incidente che il papà ha fatto, la modella ha messo in stand-by la sua vita ed è partita per San Paolo con la sorella Mariana e il nipote.

Prestes si è presa cura del padre andando a trovarlo tutti i giorni in ospedale e, stando alle ultime dichiarazioni di Javier, a breve tornerà in Italia per riprendere tutto quello che ha lasciato in sospeso a metà gennaio, compresi i progetti di coppia.