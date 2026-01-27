Enver darà accidentalmente fuoco alla sua casa nelle prossime puntate de La forza di una donna: l'uomo si salverà per un pelo ma perderà tutto.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver, rimasto da solo, immaginerà di cenare a lume di candela con Hatice. quando si addormenterà, però, le fiamme divoreranno tutto.

L'allarme lanciato da Sirin sarà sottovalutato

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che ci sarà molta preoccupazione per la salute mentale di Enver dopo la morte di Hatice. La prima ad accorgersi che l'uomo inizia ad avere seri problemi sarà Sirin che lo sorprenderà più volte a parlare da solo come se sua moglie fosse accanto a lui.

Allarmata, Sirin correrà da Jale: "Mio padre è impazzito", dirà. La dottoressa rassicurerà la ragazza dicendole che il dolore per la perdita di Hatice è ancora fresco e sicuramente Enver ha bisogno di tempo per rassegnarsi. Nei giorni successivi, Bahar porterà Enver e i bambini in campeggio e questo servirà a rilassarsi dopo un periodo di sofferenze. Quando i protagonisti ritorneranno al quartiere, però, ritroveranno i problemi così come li avevano lasciati. Sirin dopo il lavoro telefonerà a suo padre dicendogli che resterà a dormire da Bahar. Enver rientrerà a casa in preda alla felicità e appena chiuderà la porta dietro di sé racconterà ad Hatice che finalmente potranno stare un po' da soli.

Il delirio di Enver, quindi, non passerà affatto con un semplice campeggio.

Una cena struggente a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver preparerà una cenetta con i fiocchi e si vestirà in modo elegante per la sua Hatice. Le allucinazioni faranno vedere al sarto sua moglie con un abito bellissimo sedersi a tavola con lui. Emver accenderà le candele e penserà di cenare insieme alla sua amata moglie. Dopo aver finito di mangiare, l'uomo si sposterà sul divano e si addormenterà. La fiamma della candela brucerà un pezzo di tovagliolo e si scatenerà in pochissimo tempo un incendio che distruggerà tutto. Enver si sveglierà quando le fiamme saranno già alte e proverà a mettersi in salvo ma perderà i sensi a causa del troppo fumo inalato.

I vigili del fuoco arriveranno appena in tempo e riusciranno a portare via l'uomo. Per la casa, però, non ci sarà niente da fare. Enver sarà disperato all'idea di aver perso tutto e andrà a stare da Bahar.