La serata televisiva del 28 gennaio 2026 è stata dominata da Canale 5 nella competizione degli ascolti. Il programma ‘Una nuova vita’, trasmesso sulla rete Mediaset, ha catturato l'attenzione del pubblico, registrando uno share del 18,7%. Questo successo ha permesso a Canale 5 di superare la proposta di Rai 1, che nella stessa fascia oraria presentava il film ‘Morbo K’.

I dati degli ascolti

Con il suo 18,7% di share, ‘Una nuova vita’ si è affermato come il programma più seguito della serata. Rai 1, con la pellicola ‘Morbo K’, ha raggiunto il 14,5% di share, posizionandosi al secondo posto tra le principali reti generaliste.

La differenza tra i due programmi ha evidenziato una netta preferenza del pubblico per l'offerta di Canale 5.

Il panorama della serata

La sfida degli ascolti del 28 gennaio 2026 ha visto dunque il trionfo di Canale 5, con Rai 1 relegata alla seconda posizione. Gli altri programmi trasmessi sulle reti principali hanno ottenuto risultati inferiori, confermando la centralità della competizione tra ‘Una nuova vita’ e ‘Morbo K’ nel panorama televisivo della serata.

Il contesto della programmazione

Nonostante la varietà di contenuti offerti dalle reti generaliste, la serata del 28 gennaio ha visto emergere in modo decisivo la proposta di Canale 5. Il successo di ‘Una nuova vita’ sottolinea la capacità della rete di intercettare i gusti del pubblico e di imporsi nella competizione degli ascolti televisivi.