Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Doruk inizierà a delirare e a non rispondere più in modo lucido, facendo scattare l’allarme in casa. Di fronte ai segnali sempre più preoccupanti, Bahar comprenderà che non si tratta di una semplice indisposizione, ma di una situazione grave che richiede un intervento immediato e tempestivo.

Doruk peggiora e Bahar resta a casa per assisterlo

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, le condizioni di Doruk peggioreranno improvvisamente, trasformando quella che sembrava una semplice indisposizione in un’emergenza drammatica.

Bahar resterà a casa tutto il giorno per prendersi cura del figlio, convinta che il mal di stomaco possa passare da solo. Cercherà di farlo mangiare o almeno bere un po’ d’acqua, ma Doruk non riuscirà a trattenere nulla, mostrando segnali di peggioramento progressivo.

Nel corso della giornata, Bahar riceverà anche la visita di Fazilet, che le confiderà di aver ritrovato l’ispirazione grazie alla sua storia e di volerla raccontare in un libro. Una notizia importante, che però passerà in secondo piano di fronte alla crescente preoccupazione per il bambino e al peggiorare della sua condizione.

Nisan si accorge che qualcosa non va

Sarà Nisan a lanciare il primo vero segnale d’allarme. Spaventata, sveglierà la madre dicendo: "Ho tanta paura".

La bambina racconterà di aver visto il nonno parlare da solo, come se Hatice fosse ancora lì con lui, un dettaglio che contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più inquietante e carica di tensione.

Poco dopo, la situazione precipiterà. Doruk inizierà a delirare, pronunciando frasi sconnesse e senza senso. Nisan proverà a chiamarlo, sempre più agitata: "Doruk? Doruk?", con la voce rotta dall’ansia.

Quando il bambino non risponderà in modo lucido, la paura diventerà reale e impossibile da ignorare per tutti ormai.

Corsa in ospedale per Doruk

Il terrore esploderà definitivamente quando Nisan, in lacrime, griderà: "Mamma! Mamma, è successo qualcosa a Doruk!", attirando immediatamente l’attenzione di Bahar e facendo crescere la tensione in casa, ormai palpabile.

La svolta arriverà durante la corsa verso l’ospedale: Doruk continuerà a parlare a vuoto, segno evidente che le sue condizioni stanno peggiorando rapidamente. Sarà in quel momento che Bahar capirà fino in fondo la gravità della situazione. Il trasferimento d’urgenza segnerà uno dei momenti più angoscianti per Bahar: Doruk è gravemente malato e la sua salute sta peggiorando sotto i suoi occhi, lasciando la famiglia sospesa tra paura e impotenza, mentre il tempo diventa un fattore decisivo.