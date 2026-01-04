Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda in daytime su Canale 5, la dottoressa Jale si presenterà a casa di Ceyda con i risultati del test di paternità di Arda. Dall’esito delle analisi emergerà una verità non contemplata: il bambino non è figlio né di Emre né della stessa Ceyda, come verrà accertato.

Jale porta a Ceyda i risultati del test di paternità di Arda

La dottoressa Jale si recherà a casa di Ceyda con una notizia destinata a chiarire la situazione su Arda. Avrà con sé l’esito del test di paternità del piccolo, richiesto per dimostrare a Emre che il bambino è davvero suo figlio, mettendo fine a ogni dubbio.

Convinta di avere finalmente la prova definitiva, Jale mostrerà i documenti senza immaginare l’effetto devastante che avranno. Ceyda, infatti, è certa del risultato: in quel periodo non aveva altre relazioni e per lei non può esserci alcun dubbio.

"Dammi quei risultati. Farò una foto e li manderò a Emre. Anzi no, dovrei sbatterglieli in faccia, come lui ha fatto con me. Dammi quei fogli, subito. Cosa stai aspettando, dottoressa?", dirà Ceyda spazientita

Jale comunica a Ceyda l’esito del test di paternità

L’atmosfera cambierà all’istante quando Jale inizierà a leggere i documenti con attenzione. "Cosa succede? Perché mi guardi così? Non dirmi che è uscito che Emre non è il padre, perché è impossibile", dirà Ceyda.

Jale, con voce tesa, dirà la verità: "Ceyda… Arda non è figlio di Emre".

La reazione sarà immediata e violenta: "Ma tu chi credi di essere? Non può essere vero. Io sono sua madre. So benissimo quello che ho fatto".

Jale cercherà di calmarla. "Ascoltami un momento". "Non voglio ascoltare niente. Quei test sono falsi. Sono sicura che si sono sbagliati. In quel laboratorio ingannano la gente", dirà Ceyda arrabbiata.

Emergono nuovi elementi sul test di paternità di Arda

Ceyda implorerà quasi di essere creduta: "Perché dovrei mentirti? Ti ho mai mentito? Ti ho mai nascosto qualcosa di me? Quelle analisi dicono bugie. Arda è figlio di Emre, punto".

Ma Jale non potrà fare marcia indietro: "No. Arda non è suo figlio".

Poi, la rivelazione più dura: "E non è nemmeno figlio tuo".

Quelle parole lasceranno Ceyda senza respiro. La donna resterà senza spiegazioni di fronte a quanto emerso, incapace di comprendere l’origine di un simile errore. Emre, dunque, aveva ragione: Arda non è suo figlio.

La verità emergerà grazie a Bahar, che, insospettita, aveva chiesto alla dottoressa di estendere il test di paternità. Un dettaglio decisivo che porterà alla luce una realtà dolorosa e inaspettata, costringendo Ceyda ad affrontare una rivelazione destinata a segnare profondamente Ceyda.