Ayala manderà un telegramma di condoglianze che farà tremare Alonso e Lorenzo che temeranno un suo ritorno o una vendetta nelle puntate de La Promessa dal 12 al 18 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che il conte tornerà a farsi sentire dopo mesi di silenzio e questo preoccuperà il Capitano. A scuotere gli animi sarà anche la notizia della morte del dottor Gamarra che consoliderà i dubbi in Curro. Infine, Leocadia prenderà il controllo del palazzo e Maria temerà di essere licenziata.

Il figlio di Simona ospite clandestino di don Samuel

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Lope porterà Tono al palazzo dopo averlo trovato in pessime condizioni.

Il Don Samuel darà una mano al cuoco e sistemerà il ragazzo in una delle stanze della servitù, ma Simona non saprà nulla che si tratta di suo figlio. Neanche Tono al suo risveglio saprò che si trova al palazzo: il parroco e Lope gli diranno che si trova nella casa parrocchiale. Vera accetterà di prendersi cura del ragazzo. Nel frattempo, al palazzo, si ricomincerà a parlare del matrimonio di Jacobo e Martina e i preparativi andranno avanti. A proposito di festeggiamenti, Lorenzo proporrà alla famiglia di organizzare una bella serata per il suo compleanno. Visti gli ultimi eventi che hanno colpito La Promessa, tutti saranno d'accordo con il Capitano: è tempo di ricominciare. Leocadia prenderà le redini del palazzo e dalla sua avrà Petra.

La governante, infatti, cambierà totalmente atteggiamento con Leocadia perché temerà il licenziamento dopo il suo ricatto.

Maria a rischio licenziamento, Leocadia a capo di tutto

Nelle puntate de La Promessa dal 12 al 18 gennaio, Petra sarà sempre più decisa a licenziare Maria. Le continue distrazioni della cameriera e il suo pessimo umore non faranno presagire niente di buono. I colleghi di Maria non saranno affatto ottimisti e prepareranno la ragazza al peggio, convinti che Petra possa mandarla via da un momento all'altro vista la sua vicinanza a Leocadia. L'apparente voglia di ricominciare a La Promessa verrà presto spenta da due eventi che semineranno inquietudine. Innanzi tutto, Curro arriverà con una pessima notizia: il dottor Gamarra è morto in un incidente.

A scuotere ancora gli animi sarà un telegramma del conte Ayala che dopo mesi di silenzio tornerà a farsi sentire. In poche righe, l'uomo porgerà le condoglianze alla famiglia per la morte di Jana, ma con un sottile sarcasmo si dirà dispiaciuto per l'arresto di Cruz e chiuderà con una frase enigmatica: "Non dimentico Lorenzo". Il Capitano e Alonso rifletteranno a lungo sulle parole di Ayala e temeranno che possa combinarne un'altra delle sue. Dopo averlo cacciato in malo modo, Alonso temerà una vendetta da parte di Ayala e anche Lorenzo avrà paura, perché lui ha contribuito a scoprire i suoi inganni.

Perché Ayala non è più a La Promessa?

Nella scorsa stagione, il conte Ayala è stato uno degli ospiti più indesiderati de La Promessa.

Arrivato per salutare Cruz, in realtà il conte aveva uno scopo ben preciso: sistemarsi nel palazzo e trovare un modo per sottrarre la tenuta alla marchesa. Dopo una breve parentesi con Petra per ricordare i vecchi tempi, Ayala ha puntato Margarita, madre di Martina e soprattutto proprietaria di un quarto della tenuta. Il conte ha sedotto la donna che si è lasciata completamente coinvolgere dalla storia d'amore, a tal punto da arrivare quasi all'altare. Martina si è opposta con tutte le sue forze alle nozze e Ayala si è sbarazzato di lei mandandola in manicomio. L'uomo ha assunto del veleno per poi incolpare la ragazza del tentato omicidio. Martina ha vissuto un periodo terribile, ma alla fine la giustizia ha trionfato e, una volta scoperto l'inganno di Ayala, Alonso lo ha cacciato per sempre.