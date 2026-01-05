Cambio programmazione in prima serata per Io sono Farah, la fortunata soap opera turca di Canale 5 che in queste settimane è tornata in onda regolarmente sia nella fascia del daytime pomeridiano che in quella serale.

A partire dal 5 gennaio, però, la serie subirà delle modifiche di palinsesto dato che non ci sarà più la doppia puntata in prime time e cambierà anche il giorno di messa in onda.

La serie con protagonista Demet Ozdemir non andrà più in onda di martedì sera bensì verrà anticipata al lunedì sera, per evitare lo scontro diretto con lo speciale Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia.

Prosegue l'appuntamento con Io sono Farah su Canale 5

L'appuntamento con Io sono Farah è confermato per tutto il mese di gennaio in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione.

La serie turca proseguirà con gli episodi inediti della seconda e ultima stagione che porteranno poi al gran finale di sempre delle vicende di Farah e Tahir.

I colpi di scena non mancheranno, così come ci saranno delle novità legate anche alla programmazione della soap opera sia in daytime che nella fascia di prime time.

Sospesa la doppia puntata serale di Io sono Farah su Canale 5: cambio programmazione il 6 gennaio

Dal 5 gennaio, infatti, le nuove puntate serali di Io sono Farah non andranno più in onda di martedì sera bensì verranno anticipate al lunedì sera.

La serie, quindi, perderà anche la doppia puntata serale su Canale 5, a differenza di quanto era accaduto nel corso delle ultime settimane del mese di dicembre.

Martedì 6 gennaio, in prime time dalle 21:50 sulla rete ammiraglia del Biscione, andrà in onda il film Barbie in prima visione assoluta.

Mediaset ha scelto di puntare sul film campione di incassi, trasmesso per la prima volta in chiaro, per contrastare lo speciale Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino su Rai 1 con la partecipazione di diversi volti noti dello spettacolo.

Modifiche alla programmazione di Io sono Farah anche di pomeriggio

Ulteriori cambiamenti per la soap opera turca arriveranno anche nel daytime feriale di Canale 5 a partire dal prossimo 7 gennaio.

Le nuove puntate, infatti, torneranno a essere trasmesse in versione mini con episodi di brevissima durata che andranno in onda dalle 14 alle 14:15 circa, al termine di Beautiful e prima dell'inizio di Forbidden Fruit.

Per la soap turca, inoltre, non sono previste nuove puntate nel fine settimana a differenza di quanto accade con La forza di una donna che, per tutto il mese di gennaio, manterrà la sua regolare programmazione al sabato con episodi della durata di un'ora trasmessi prima del talk show Verissimo condotto da Silvia Toffanin.