"Non sono un mostro": con queste parole, Petra si difenderà da Teresa nella puntate de La Promessa di sabato 17 gennaio.

Le anticipazioni rivelano che Teresa andrà a parlare con Petra chiedendole di dare un'altra possibilità a Maria. La governante, però, sarà irremovibile e spiegherà le sue ragioni.

Maria avrà quattro giorni per lasciare La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la situazione di Maria dopo il licenziamento di Petra sarà molto grave. La governante concederà alla cameriera solo quattro giorni per organizzarsi e lasciare il palazzo e tutti si daranno da fare per aiutarla.

Romulo inviterà Maria a combattere per il suo posto di lavoro e si esporrà in prima persona per difenderla. Petra, tuttavia, non avrà intenzione di cedere e spiegherà sia a Romulo che a Leocadia che ha già dato diverse possibilità a Maria. Romulo penserà di chiedere a Santos di intercedere, ma Ricardo gli farà notare che è stato proprio il ragazzo a raccogliere le firme contro Petra e che i suoi rapporti con la governante sono ormai pessimi.

La rassegnazione di Maria non piacerà a Teresa

Nella puntata de La Promessa di sabato 17 gennaio, Maria non sembrerà troppo dispiaciuta del licenziamento. La ragazza spiegherà ai suoi amici che forse andare via dal palazzo la farebbe stare meglio vista la sua sofferenza per Jana.

Teresa, però, non si rassegnerà e andrà personalmente ad affrontare Petra chiedendole di essere clemente. "Non sono un mostro", spiegherà la governante, "Ma Maria lavora malissimo". Teresa non potrà contraddire la donna, ma si dirà certa che Maria migliorerà e supererà il dolore. "Tu sai cosa significa perdere una persona cara", dirà Teresa a Petra che non si lascerà convincere: "Lo so benissimo ed io non ho mai trascurato il lavoro", dirà ancora.

Maria sta rischiando il suo lavoro da settimane

La situazione di Maria a La Promessa è peggiorata giorno dopo giorno per la morte di Jana. La ragazza non riesce a rassegnarsi alla perdita della sua migliore amica e il suo lavoro è sempre un disastro.

Maria piange molte volte durante la giornata e Petra non riesce a sopportarlo. La cameriera, inoltre, combina anche guai a causa della distrazione e la governante non fa altro che rimproverala. In difesa di Maria, oltre alle sue colleghe, è arrivata inaspettatamente Ana. La madre di Santos ha affrontato duramente Petra chiedendo sensibilità. Questo però, forse, ha peggiorato ulteriormente le cose.