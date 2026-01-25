Il patto che cambierà tutto a La Promessa: le anticipazioni dalla Spagna rivelano la mossa disperata di Curro e Ángela per distruggere Lorenzo de la Mata. Per sfuggire a un matrimonio che ha il sapore di una prigione, i due giovani stringono un’alleanza segreta. Un patto pronto a scardinare il potere del Capitano. Con l’aiuto inaspettato di Margarita e una pista pericolosa che conduce al Conte di Ayala, inizia una corsa contro il tempo per conquistare una libertà che sembra ormai perduta.

Ángela prigioniera di Lorenzo: la lotta disperata per fermare le nozze

Una delle linee drammatiche delle prossime puntate de La Promessa ruoterà attorno alla lotta disperata di Ángela e Curro per impedire il matrimonio con Lorenzo de la Mata, un’unione sempre più vicina e soffocante.

Nonostante il parere positivo dello psichiatra sulla salute mentale di Ángela, Lorenzo continuerà a spingere per andare avanti con il matrimonio, ignorando il disagio della giovane. Ángela, lucida ma prigioniera delle decisioni altrui, sarà costretta ad accompagnarlo persino a eventi mondani, come la festa del marchese di Andújar, simbolo di una vita che non ha scelto.

Il patto tra Curro e Margarita: la pista pericolosa che porta al Conte di Ayala

Accanto a lei ci sarà Curro, deciso a non arrendersi. Dopo essere stato reintegrato nella famiglia con un ruolo dignitoso, il ragazzo troverà nuova forza per combattere. La loro riconciliazione segnerà un patto chiaro: sono insieme in questa battaglia e non si fermeranno.

La figura chiave diventerà Margarita, che prometterà a Curro di tentare ancora una volta una strada per fermare le nozze. Una pista pericolosa, che porta al conte di Ayala, e che potrebbe finalmente scardinare il potere di Lorenzo.

Leocadia nell'ombra: la verità dietro le mosse per manipolare Ángela

Tuttavia, nemmeno Margarita potrà garantire il successo del piano, e la tensione salirà ulteriormente.

Sul fronte opposto, Leocadia continuerà a esercitare il suo controllo, oscillando tra opposizioni strategiche e improvvisi cedimenti. Ogni sua mossa sembrerà calcolata, ogni concessione temporanea. Il suo vero obiettivo resterà il potere, non la felicità di Ángela.

Questa vicenda racconta un melodramma d’epoca: una giovane donna lucida, ma senza libertà, e un uomo disposto a rischiare tutto pur di salvarla. Non è solo un matrimonio: è una gabbia da cui Ángela deve fuggire. E impedirla diventerà una corsa contro il tempo, contro la famiglia e contro un sistema che decide al posto loro.