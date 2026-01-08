Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda prossimamente su Rete 4 rivelano che Curro farà arrestare Lorenzo dopo aver scoperto che usa la sua posizione di vantaggio nell'esercito per portare avanti traffici illeciti. Leocadia, invece, proverà una certa attrazione per Cristobal, il nuovo maggiordomo della tenuta.

Curro riesce a far arrestare Lorenzo

Curro organizzerà la sua vendetta nei confronti di Lorenzo. Il lacchè riuscirà a trattenere il capitano de La Mata alla tenuta con un pretesto fino all'arrivo della guardia civile, alla quale consegnerà le prove della sua colpevolezza.

Lorenzo verrà portato in carcere con l'accusa di aver portato avanti traffici illeciti grazie alla sua posizione di prestigio nell'esercito. Curro rivelerà allo staff de La Promessa di aver trovato alcune prove schiaccianti contro il capitano. In questo modo, il giovane tirerà un sospiro di sollievo, credendo di aver fatto arrestare il vero assassino di sua sorella Jana anche se si sentirà schiacciato dai sensi di colpa per il gesto appena compiuto.

Leocadia ha un debole per Cristobal

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Curro rivolgerà le sue attenzioni su Angela mentre Leocadia sarà protagonista di vicende sentimentali che regaleranno numerosi colpi di scena ai fan della soap opera spagnola.

La darklady terrà nascosto alla figlia Angela di aver combinato il suo matrimonio con Lorenzo. La donna inoltre dimostrerà di avere un debole per Cristobal, il nuovo maggiordomo della tenuta.

Ricardo, invece, avrà intenzione di vivere l'amore per Pia alla luce del sole. L'uomo vorrà chiedere l'annullamento delle nozze da Ana, la moglie tornata nella sua vita dopo tantissimo tempo.

Padre Samuel è corso in aiuto di Maria

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, la morte di Jana ha distrutto la vita di Manuel. Il giovane marchese ha ribadito di volersi allontanare dalla tenuta per prendersi una boccata d'ossigeno. Alonso è riuscito a convincere il figlio a non raggiungere l'Italia.

Il nobile non è apparso lo stesso sereno quando ha scoperto che Manuel se n'è andato. Il giovane ha bussato alla porta di Nica e Antonio, chiedendo di poter stare con loro per qualche tempo. Catalina, Alonso e Martina hanno sospettato che Manuel avesse raggiunto l'Italia.

Maria, invece, ha avuto problemi a superare la morte di Jana, non riuscendo a lavorare. Petra ha minacciato la domestica di licenziare se avesse continuato a fare assenze sul posto di lavoro. Padre Samuel è corso in aiuto della ragazza dopo che è svenuta al termine di un confronto acceso con la governante.