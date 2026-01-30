“Devi andartene a New York”: l’ordine di Adriano spezzerà il cuore di Martina nelle nuove trame de La Promessa. Un addio straziante, dettato dalla paura di cedere a un sentimento proibito, spingerà la giovane tra le braccia di Jacobo. Ma tra i due la tensione esploderà un’ultima volta prima della partenza.

Un legame impossibile: Adriano e Martina costretti a separarsi

Il rapporto tra Adriano e Martina arriverà a un bivio doloroso. Dopo aver ammesso che ciò che li lega è troppo forte per essere ignorato, ma anche troppo complicato per essere vissuto, i due si troveranno costretti a prendere una decisione che farà male a entrambi.

‘Devi andare a New York’: il doloroso sacrificio di Adriano per allontanare Martina

Sarà Adriano a rompere il silenzio, con una lucidità che nasconderà a fatica l’emozione: “Devi andare via. Andartene a New York è la soluzione al problema in cui ci siamo cacciati”.

Martina lo guarderà senza parlare, mentre lui continuerà, cercando di convincere prima di tutto se stesso: “È la cosa migliore per tutti”.

Quelle parole suoneranno come una resa.

Perché Adriano spinge Martina verso Jacobo

Adriano capirà che restare significherebbe continuare a fingere, alimentare un sentimento impossibile e mettere a rischio equilibri già fragili. Per questo spingerà Martina ad accettare la proposta di Jacobo e a costruirsi una nuova vita lontano da La Promessa.

Il viaggio a New York diventerà così non solo una scelta pratica, ma una fuga necessaria. Entrambi sapranno che separarsi è l’unico modo per evitare di cedere a ciò che provano davvero. Non a caso, nei giorni successivi, Adriano e Martina arriveranno persino a sfiorarsi in un momento di intimità, prima di essere interrotti: segno che il distacco non sarà mai indolore.

Non solo Adriano e Martina: Samuel rinuncia a María e il segreto della gravidanza sconvolge il palazzo

Ma non saranno solo Adriano e Martina a tenere banco nelle prossime puntate de La Promessa. Samuel affronterà una delle scelte più dolorose della sua vita, rinunciando a María e accettando che il suo futuro sia accanto a Carlo. Intanto, il segreto della gravidanza rischierà di cambiare gli equilibri nel palazzo.

Nel frattempo, Curro e Ángela continueranno a lottare uniti per fermare le nozze con Lorenzo, confidando nell’aiuto di Margarita, che potrebbe avere la chiave per ribaltare la situazione.

Sul fronte della servitù, Teresa imporrà nuove regole per ristabilire ordine e rispetto, attirandosi però critiche e tensioni, mentre Leocadia continuerà a esercitare la sua influenza con decisioni destinate a far discutere.

Infine, l’arrivo del misterioso comandante Rivero solleverà sospetti sempre più gravi, aprendo la strada a rivelazioni che potrebbero sconvolgere tutti.