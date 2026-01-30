Sono passati pochi giorni da quando è stata registrata la puntata di Uomini e donne in cui Roberto Priolo ha chiesto ad Agnese De Pasquale di sposarlo. Le anticipazioni che circolano sul web, però, svelano anche quando i due avrebbero in programma di diventare marito e moglie: le nozze dovrebbero celebrarsi nel 2027, in particolare dopo che il figlio della dama sarà maggiorenne e potrà farle da testimone.

La proposta negli studi di Uomini e donne

Nel corso della registrazione di mercoledì, a Uomini e donne c'è stata una proposta di matrimonio che ha emozionato tutti: Roberto ha chiesto ad Agnese di sposarlo con parole che hanno commosso gli opinionisti e i componenti del parterre Over.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine di queste riprese, però, svelano anche quando la dama e il cavaliere dovrebbero convolare a nozze.

I due vorrebbero avere un testimone speciale, ovvero il figlio di lei che non è ancora maggiorenne: il giovane compirà 18 anni nel 2027, quindi potrà stare accanto alla mamma in uno dei giorni più belli e importanti della sua vita.

Roberto e Agnese, dunque, si dovrebbero sposare l'anno prossimo davanti a parenti, amici e magari qualche "collega" di U&D.

Le parole d'amore sui social

Subito dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Roberto, Agnese ha voluto dedicargli dolci parole su Instagram.

"Non sei stato il mio primo amore, ma sei arrivato in tempo per essere l'amore della mia vita", ha scritto la dama di Uomini e donne sul suo profilo social.

I due si sono anche scattati diverse foto nei camerini degli studi Elios, dopodiché sono tornati a casa e aspettano con ansia di vedere la loro emozionante ospitata su Canale 5.

Nessuna reazione da parte di Federico

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine della registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio, non hanno svelato la reazione che ha avuto Federico alla proposta di matrimonio di Roberto ad Agnese.

Il cavaliere ha frequentato la dama per tutta la prima parte della stagione in corso, e lei sembrava molto coinvolta: ad un certo punto, però, le cose sono cambiate e Priolo è riuscito a far voltare pagina a De Pasquale con un corteggiamento dolce e rispettoso.