Le trame de La Promessa provenienti dalla Spagna rivelano un addio destinato a lasciare senza parole: quello tra María Fernández e padre Samuel. In un confronto duro e carico di dolore, il sacerdote sceglierà di spezzare il cuore della donna rinnegando il loro legame con una frase spietata: “Tra noi non c’è mai stato nulla di reale”. Un colpo di scena che metterà fine alle speranze di María proprio nel momento più fragile della sua vita, mentre Samuel, incapace di affrontare i propri sentimenti, si rifugerà definitivamente nella fede per fuggire da un amore diventato impossibile.

Addio straziante a La Promessa: María e Samuel al punto di rottura irreversibile

Il legame tra padre Samuel e María Fernández arriverà a un punto di rottura irreversibile. Dopo settimane di silenzi, esitazioni e sentimenti trattenuti a fatica, i due si troveranno costretti a dirsi addio, mettendo fine a ciò che non hanno mai davvero potuto vivere.

Sarà María a parlare per prima, con la voce spezzata dalla sofferenza: “Tra noi è finita. Definitivamente. E tu vuoi davvero fare come se non fosse mai successo nulla?”.

Samuel cercherà di mantenere il controllo, ma le sue parole suoneranno come una richiesta impossibile: “Mi stai chiedendo di dimenticarti”.

María scuoterà la testa, incapace di accettarlo: “Io non posso, Samuel.

Non voglio”.

María Fernández disperata: ‘Samuel, mi ami ancora?’, il prete si rifugia nella fede

A quel punto, Samuel si rifugerà nella sua fede, cercando una spiegazione che dia senso al dolore: “Dio ha una missione per ciascuno di noi, María. La tua è essere madre e prenderti cura del bambino che porti dentro. La mia è essere sacerdote”.

Lei lo guarderà con rabbia e disperazione: “Dio non è un padrone che ci obbliga a fare ciò che non vogliamo”.

La domanda che teme da tempo uscirà infine dalle sue labbra: “Samuel, tu mi ami ancora?”.

Samuel rinnega tutto e distrugge María: ‘Tra noi non c’è mai stato nulla di reale’

Lui esiterà solo un istante, poi sceglierà la strada più crudele, ma forse necessaria: “María, ammettiamolo.

Tra noi non c’è mai stato nulla di reale. Solo castelli in aria”.

Vedendo il dolore nei suoi occhi, aggiungerà: “Avremmo dovuto dircelo prima. Ci siamo lasciati trascinare dalle illusioni. Ma la verità è questa: tu e io non saremmo mai potuti stare insieme. Ed è arrivato il momento che tu lo accetti”.

Questo confronto segnerà una frattura profonda. María dovrà affrontare il suo futuro accanto a Carlo, mentre Samuel sceglierà definitivamente il suo cammino, rinunciando all’amore per restare fedele al ruolo che ha scelto.