Non accennano a placarsi l'astio di alcuni fan di Uomini e donne nei confronti di Martina De Ioannon: da mesi, infatti, l'ex tronista è presa di mira da commenti e critiche pungenti, la maggior parte delle quali sulla sua situazione sentimentale. Poche ore fa, però, la ragazza ha risposto a tono a chi l'ha punzecchiata sul legame con Gianmarco Steri, che ha definito con forza "il mio fidanzato".

La reazione di Martina agli attacchi

La storia d'amore tra Martina e Gianmarco va avanti da diversi mesi, ma sul web c'è ancora chi non crede nella coppia e in particolare al sentimento della ragazza.

Qualche ora fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne si è imbattuta in alcuni commenti pungenti che gli hater le hanno scritto su TikTok e non ci ha pensato due volte a rispondere.

"Ma lui pensa davvero che sei innamorata?", o ancora "Ma come fa a stare con una che ha avuto due fidanzati in pochi mesi?", queste sono le critiche alle quali De Ioannon ha scelto di replicare.

"Non lo amo? Non nominatelo nemmeno, grazie. Lui è il mio fidanzato e credo si scandalizzi per altre cose", ha ribattuto la giovane tramite il proprio account social.

La risposta sull'esterna più bella con Gianmarco

Sempre su TikTok, Martina ha dato una risposta che ha emozionato chi ha sempre creduto nel suo rapporto con Gianmarco.

Quando qualcuno in live le ha chiesto di svelare la sua esterna preferita con Steri, l'ex tronista di Uomini e donne ha detto: "La più bella è quella che abbiamo fatto quando ci siamo visti da soli la prima volta, quella che non avete visto".

Nuovo amore per Cristina Ferrara

In questi giorni sul web si sta parlando molto anche di un'altra ex protagonista di Uomini e donne che ha ritrovato l'amore a qualche mese di distanza dalla fine della sua ultima relazione.

Stando a quello che si dice sul web, Cristina è legata ad un cantante che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene: l'ex fidanzata di Gianmarco, infatti, nell'ultimo periodo è stata vista in compagnia di Aka7even sia per le vie di Napoli che al cinema.

La ragazza ha anche pubblicato la foto delle mani di un uomo sulle sue gambe, e tanti fan hanno riconosciuto l'ex allievo di Amici soprattutto per i tatuaggi che ha in quella parte del corpo.