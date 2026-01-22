Sono passati diversi mesi da quando Gianmarco Steri ha ufficializzato la fine della relazione con Cristina Ferrare, e tutti e due hanno già voltato pagina. Se l'ex tronista è fidanzato con Martina De Ioannon dallo scorso novembre, la corteggiatrice che ha scelto a Uomini e donne starebbe frequentando da un po' cantante: questo almeno è quello che si evince da una foto che la ragazza ha postato su Instagram l'altra sera e che tanti hanno interpretato come una conferma delle voci che la vorrebbero in coppia con Aka7even.

Gli avvistamenti a Napoli

Se Gianmarco è felicemente fidanzato con Martina da alcuni mesi, la sua ex Cristina ha ritrovato il sorriso solo di recente.

Stando alle indiscrezioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni sul web, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne starebbe frequentando da un po' un ragazzo che anni fa ha partecipato ad Amici e che a febbraio gareggerà al Festival di Sanremo.

L'esperto di gossip ha informato fan e curiosi del fatto che il nuovo amore di Ferrara sarebbe Aka7even, amatissimo ex allievo del talent di Canale 5 e oggi affermato artista.

I due sarebbero stati avvistati a Napoli in diverse occasioni, tra passeggiate in centro e cene in ristoranti molto rinomati della città.

Lo scatto che incuriosisce i fan di Uomini e donne

Le voci su Cristina e Aka7even circolano da circa un mese, ma la ragazza ha deciso di esporsi solo poche ore fa con una foto che tanti fan hanno interpretato come una velata conferma del flirt con il cantante.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, su Instagram ha postato lo scatto delle mani di un giovane sulle sue gambe e in molti hanno riconosciuto l'artista napoletano.

Anche Lorenzo Pugnaloni ha scritto sul web che l'altra sera Ferrara era al cinema con il nuovo fidanzato e che diverse persone li avrebbero visti in atteggiamenti affettuosi.

ma cristina ha ufficializzato con akasette pic.twitter.com/zVCNxqdozF — 爪ati (@hereimchaotic) January 21, 2026

I commenti sul web

Anche se indirettamente, Cristina sembra aver confermato il flirt con Aka7even e tra i fan di Uomini e donne c'è chi non le ha risparmiato qualche critica.

"Quindi ha ufficializzato?", "Quanto mi fa ridere questa ragazza", "A breve c'è Sanremo, lo sta usando per visibilità", "Furba e calcolatrice", "Non ci crede nessuno che possa piacerle un ragazzino, dai", "Ma Cristina sembra sua madre", si legge su X in queste ore.