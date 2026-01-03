Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan di Forbidden fruit trasmettendo una puntata speciale della soap TV turca in prima serata giovedì 8 gennaio . L'amata dizi turca andrà a scontrarsi con la serie Tv Don Matteo che torna con la nuova stagione proprio in questa data sugli schermi di Rai 1. Restano invariati gli appuntamenti in onda nel diurno feriale di Canale 5.

Forbidden fruit in prima serata l'8 gennaio contro Don Matteo 15

Mediaset ha deciso di promuovere Forbidden fruit in prima serata dopo il successo fatto registrare da questa avvincente soap Tv turca nel pomeriggio di Canale 5.

L'appuntamento in prime time è fissato per giovedì 8 gennaio subito dopo la messa in onda de La Ruota della fortuna di Gerry Scotti e potrebbe non trattarsi di un caso isolato visto che Mediaset potrebbe riproporre Forbidden fruit in prima serata anche nei giovedì successivi. Tutto dipenderà dalla risposta del pubblico e il risultato non è proprio così scontato, visto che la dizi turca dovrà scontrarsi con la prima puntata della nuova stagione di Don Matteo in onda su Rai. 1.

Erim rischia la vita a causa di Mustafa: anticipazioni serale 8/01

In attesa di capire se l'esperimento in prima serata diventerà un appuntamento fisso del giovedì sera, le anticipazioni su ciò che accadrà l'8 gennaio rivelano che Ender con uno stratagemma, rivelerà a Yildiz che in realtà Mustafa è solo suo padre e non quello di Zeynep.

La moglie di Halit scoprirà dunque che lei e Zeynep sono solo sorellastre e questa notizia sarà devastante per entrambe e metterà in crisi il loro rapporto con Asuman, accusata di aver mentito loro per oltre vent'anni. I guai non saranno finiti visto che Erim verrà accidentalmente ferito alla milza da Mustafa e rischierà la vita. Fortunatamente il ragazzo riuscirà a riprendersi ma sorprenderà tutti quando deciderà di trascorrere la convalescenza a casa di Ender. Yildiz e Asuman verranno accusati da tutta la famiglia Argun di aver messo in pericolo Erim.

Ascolti in crescita per Forbidden fruit

La serie con Alihan e Zeynep continua ad appassionare il pubblico italiano e la platea di telespettatori si sta ampliando sempre più con il passare delle settimane.

Gli ascolti già eccellenti potrebbero crescere ulteriormente nel caso in cui Forbidden fruit diventasse un appuntamento fisso oltre che del diurno feriale anche del giovedì sera. Al momento, gli appuntamenti in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio di Canale 5, fanno registrare una media giornaliera di 2,3 di telespettatori per uno share che va dal 19 al 21%. Dati che fanno di questo prodotto turco una delle soap più viste del palinsesto di Canale 5.