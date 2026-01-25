Chi guarda Uomini e donne da anni ricorderà com'era Gemma Galgani al suo debutto nel parterre, ovvero 17 anni fa. Con il tempo la dama ha migliorato il proprio aspetto affidandosi a diversi chirurghi estetici: tra i ritocchini che ha fatto la protagonista del trono Over, ci sono quello ai denti e un lifting al viso per eliminare le rughe.

L'evoluzione di Gemma a Uomini e donne

L'affezionato pubblico di Uomini e donne saprà che Gemma si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica da quando è nel cast, soprattutto negli ultimi dieci anni.

La dama non ha mai nascosto i ritocchini che ha fatto per migliorare il proprio aspetto e apparire più giovane, anzi molti di questi sono stati raccontati passo per passo davanti alle telecamere del dating-show e di Selfie, un programma che andava in onda su Canale 5 un po' di tempo fa.

Nel corso della sua avventura nel parterre Over, dunque, Galgani ha corretto la sua dentatura, ha ringiovanito il viso con un lifting e ha aumentato il seno di qualche taglia: queste sono le "modifiche" che la 76enne ha apportato al suo corpo, o meglio queste sono quelle di cui ha parlato in televisione.

La lunga ricerca dell'anima gemella in tv

Gemma fa parte del cast di Uomini e donne da ben 17 edizioni, quindi è da quasi un ventennio che sta cercando la persona giusta tra i cavalieri del parterre Over.

Nel corso della sua lunga partecipazione al dating-show, Galgani è andata via in coppia un paio di volte (ad esempio insieme al signor Ennio, con il quale è stata fidanzata qualche mese), ma è sempre tornata in studio.

Qualche giorno fa, in preda allo sconforto e alla rabbia, la dama ha minacciato di lasciare la trasmissione per sempre, ma quasi nessuno ha creduto al fatto che lo farà davvero.

I grandi amori di Gemma

Negli ultimi 17 anni Gemma ha detto di essere innamorata parecchie volte, ma solo con alcuni cavalieri ha vissuto una relazione vera e propria.

I fan di Uomini e donne considerano Giorgio Manetti il più grande amore della dama, ma anche la storia con Marco Firpo ha fatto molto discutere al tempo.

In quest'edizione Galgani si è dichiarata a Mario (lo ha fatto anche dagli studi di Verissimo), ma ha ricevuto una serie di "no": l'ultimo rifiuto risale ad una settimana fa, nel giorno del 76° compleanno della protagonista del trono Over.