Martedì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della puntata serale di Io sono Farah per trasmettere il film con protagonista Claudio Bisio e legato al tema dell'Olocausto. La dizi turca tornerà ad occupare il prime time del martedì già dalla settimana successiva mentre non sono previste variazioni per quanto riguarda gli appuntamenti pomeridiani, che continueranno ad essere trasmessi dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14:15.

Cancellata la puntata serale di Io sono Farah del 27 gennaio

In occasione della Giornata della Memoria, Mediaset ha deciso di modificare la programmazione del palinsesto serale di Canale 5 e a farne le spese sarà la soap Tv Io sono Farah. La dizi turca non andrà in onda nel prime time di martedì 27 gennaio ma i fan di questa appassionante serie potranno stare tranquilli perché si tratterà di una sospensione temporanea. Gli episodi inediti della soap torneranno ad occupare la prima serata del martedì già dalla settimana successiva. Mediaset ha quindi scelto di dare spazio, il 27 gennaio, ad una programmazione più consona e coerente alla giornata simbolicamente dedicata alle vittime dell'Olocausto.

Il film di Claudio Bisio sull'Olocausto al posto di Io sono Farah

Nel dettaglio, al posto della puntata serale di Io sono Farah, su Canale 5 andrà in onda il film diretto e interpretato da Claudio Bisio intitolato L'ultima volta che siamo stati bambini. Si tratta di una pellicola intensa e commovente che racconta l'amicizia tra quattro bambini, di cui uno ebreo, sullo sfondo della Roma del 1943, in piena guerra mondiale. Nonostante la giovane età, i quattro protagonisti si ritroveranno a sperimentare sulla propria pelle la crudeltà della guerra e dell'odio. Un film che porterà il pubblico a riflettere sull'innocenza perduta e sulla forza dell'amicizia.

Io sono Farah, cosa è successo nelle ultime puntate

La seconda stagione di Io sono Farah ha visto l'ingresso di Behnam, un personaggio che ha cambiato gli equilibri delle vicende. L'uomo è il padre biologico di Kerim e non ha perso tempo per riappropiarsi di ciò che crede essere suo: non solo il figlio ma anche Farah. Quest'ultima è stata costretta a seguirlo pur di non separarsi da Kerim facendo poi credere a Tahir di non essere più innamorata di lui.