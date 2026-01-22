La scelta di Flavio Ubirti è andata in onda pochi giorni fa, ma la storia d'amore tra il tronista di Uomini e donne e Nicole Belloni va avanti da oltre un mese. Nell'intervista che hanno rilasciato a Witty Tv in questi giorni, i due ragazzi hanno parlato apertamente di quello che hanno fatto quando si sono guardi negli occhi per la prima volta senza telecamere.

La complicità lontano dai riflettori

Il percorso di Flavio a Uomini e donne si è concluso più di un mese fa: risale al 15 dicembre, infatti, la registrazione della puntata in cui il tronista ha scelto di Nicole e che il pubblico ha visto su Canale 5 questa settimana.

La coppia si è vissuta lontano da occhi indiscreti fino a martedì scorso, poi finalmente ha avuto il via libera per cominciare a pubblicare foto e video sui social.

Su Witty Tv, inoltre, è stata pubblicata la prima intervista di Ubirti e Belloni, una lunga chiacchierata in cui i due hanno parlato liberamente di cos'è successo tra loro quando hanno lasciato il programma insieme.

Le dichiarazioni della nuova coppia di Uomini e donne

Quando gli è stato chiesto cosa hanno fatto dopo la scelta in studio, Flavio e Nicole hanno risposto quasi all'unisono: "Abbiamo fatto una cena in camera, abbiamo parlato tanto e siamo rimasti tutta la notte in hotel a Roma. La serata si è conclusa molto bene".

La corteggiatrice di Uomini e donne si è esposta anche sulle sensazioni negative che aveva prima che il tronista si dichiarasse, infatti era convinta che sarebbe stata rifiutata: "Ero sicura, per questo l'ultima esterna l'ho vissuta come un addio.

Per fortuna mi sbagliavo".

Le ipotesi sui nuovi tronisti

Con le scelte di Flavio e Cristiana, i fan si aspettano qualche cambiamento nel cast del trono Classico di questa edizione.

Attualmente sulla poltrona rossa ci sono Ciro e Sara, ma nelle prossime registrazioni potrebbero arrivare una o più new entry per vivacizzare le dinamiche di una parte della trasmissione.

In rete c'è chi spera nella "promozione" di Jakub da corteggiatore a tronista, ma anche Marco figura nella lista del desideri di molti telespettatori che sono in attesa di qualche novità nella seconda parte della stagione.