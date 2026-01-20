Il 20 gennaio è andata in onda la seconda ed ultima parte della scelta di Flavio Ubirti: il pubblico ha assistito al fidanzamento tra il tronista di Uomini e donne e Nicole Belloni poche ore fa, ma i due stanno insieme da più di un mese. I profili social della trasmissione hanno pubblicato la prima foto della coppia fuori dalla scuola, ma d'ora in poi i ragazzi saranno liberi di farsi vedere insieme e di postare scatti e immagini della loro quotidianità.

La fotografia fuori dagli studi di Uomini e donne

La scelta di Flavio è stata trasmessa in tv il 19 e il 20 gennaio (è stata divisa in due parti), ma i fan di Uomini e donne sanno benissimo che è stata registrata più di un mese fa.

Il tronista ha concluso il proprio percorso il 15 dicembre scorso ma, a causa dello stop per le festività, ha dovuto aspettare circa cinque settimane per uscire allo scoperto con la nuova fidanzata Nicole.

Il regolamento del dating-show, infatti, prevede che le coppie non possono farsi vedere né in giro né sui social finché non va in onda la puntata in cui si sono formante: Ubirti e Belloni, dunque, si sono vissuti lontano da occhi indiscreti per più di un mese e solo oggi hanno potuto pubblicare la loro prima foto insieme fuori dagli studi Elios.

Prima foto insieme per Flavio e Nicole 😍 Vi piacciono? #UominieDonne pic.twitter.com/0vf4pNnQ2G — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 20, 2026

Il parere degli spettatori

Flavio e Nicole sono riapparsi sui social con una foto molto romantica, uno scatto in cui si scambiano un dolce bacio tra le mura domestiche.

"Vediamo un po' quanto durerà", "Per me è stata una scelta noiosa", "Questa coppia è fake, si lasceranno o al GF o a Temptation Island", "A me piacciono tanto", "Bellissimi insieme", "Io preferivo Martina", si legge sotto al post che la pagina X di Uomini e donne ha dedicato alla nuova coppia.

La frecciatina di Martina

Dopo la messa in onda della scelta su Canale 5, tutti i protagonisti di questo trono sono tornati sui social con foto o con dichiarazioni su come sono andate le cose in studio.

In un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni, la rifiutata Martina ha punzecchiato Flavio sostenendo che avrebbe fatto una scelta di testa: "Non ha scelto con il cuore, aveva timore di una relazione a distanza. Io mi sarei buttata, lui no. Evidentemente siamo molto diversi".