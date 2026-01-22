Noah Wyle, noto per il ruolo del dottor John Carter in E.R. - Medici in prima linea, sarà ospite domenica 25 gennaio 2026 a Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio sul Nove. La sua presenza è uno dei momenti clou della puntata, in linea con l'approccio internazionale del talk show.

L'intervista si svolgerà durante la trasmissione domenicale in prima serata, celebre per ospitare figure di spicco italiane e internazionali. La partecipazione di Wyle è parte di una strategia per attrarre il pubblico con volti noti. Che Tempo che Fa ha spesso ospitato attori di successo, creando un legame con un pubblico ampio.

La carriera di Noah Wyle: da E.R. alle nuove sfide

Noah Wyle è diventato famoso per il ruolo del dottor John Carter in E.R. - Medici in prima linea (1994-2009). Il suo personaggio è stato centrale nella serie, che ha ridefinito il genere medical drama. Dopo E.R., Wyle ha partecipato a progetti come The Librarians e Falling Skies, dimostrando la sua versatilità.

Il suo successo è riconosciuto da premi e nomination agli Emmy Awards e ai Golden Globe. La sua partecipazione a Che Tempo che Fa offre un confronto tra la televisione italiana e le grandi produzioni internazionali, riscoprendo la forza di serie TV che hanno fatto storia.

Che Tempo che Fa: il talk show di Fabio Fazio

Che Tempo che Fa, ideato e condotto da Fabio Fazio dal 2003, è noto per ospitare personalità dello spettacolo, cultura, musica, sport e scienza.

Dal 2023 è sul Nove, mantenendo il suo successo e attirando un pubblico di ogni età.

Il programma alterna interviste, musica e approfondimenti con ospiti italiani e stranieri. Con Fazio e Luciana Littizzetto, Che Tempo che Fa è un punto di riferimento per il dibattito televisivo e culturale in prima serata. L’ospitata di Noah Wyle arricchisce il dialogo con le star internazionali, contribuendo al racconto della cultura pop contemporanea.