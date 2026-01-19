Il 19 gennaio è andata in onda la prima parte della scelta di Flavio Ubirti, in particolare il "no" che ha detto a Martina Cardamone dopo circa quattro mesi di frequentazione sotto i riflettori. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, dunque, ha deciso di rompere il silenzio a Casa Lollo, dove ha parlato del fatto che il tronista le avrebbe preferito Nicole Belloni per questioni logistiche e razionali.

Le prime parole di Martina dopo il rifiuto a Uomini e donne

Ad un mese di distanza da quando è stata registrata, la scelta di Flavio è stata trasmessa su Canale 5: il 19 gennaio, infatti, i telespettatori hanno visto le ultime esterne del tronista con le corteggiatrici e il suo "no" a Martina.

La puntata odierna si è conclusa con l'uscita della ragazza dallo studio, quindi domani si partirà dal discorso del protagonista del trono Classico a Nicole, che gli dirà di "sì" e con lui lascerà il programma.

In queste ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato uno stralcio dell'intervista che la pretendente rifiutata gli ha concesso dopo la fine dell'esperienza del dating-show, in particolare il commento che ha fatto sulla decisione finale di Ubirti.

"Per me ha fatto una scelta di testa, non di cuore. Non mi sento presa in giro, però sono delusa", ha dichiarato la giovane.

Le frecciatine della corteggiatrice

Nell'intervista che sarà pubblicata per intero mercoledì 21 gennaio, Martina ha spiegato perché secondo lei non è stata scelta.

"Lui è molto legato alla famiglia, mi chiedeva se ho mai avuto relazioni a distanza. Aveva timori che io non ho mai avuto", ha dichiarato la corteggiatrice di Uomini e donne ai microfoni di Casa Lollo.

Il complimento di Maria De Filippi a Flavio

Prima di far entrare in studio le corteggiatrici di Flavio, Maria De Filippi ci ha tenuto a complimentarsi con lui e con i suoi genitori per la persona che è.

"Ti dico che chi lavora nella redazione è d'accordo nell'eleggerti il tronista più educato di sempre", ha affermato la conduttrice di Uomini e donne all'inizio della puntata del 19 gennaio.

Domani pomeriggio, dunque, sarà trasmessa la seconda ed ultima parte della scelta del ragazzo che quest'estate si è fatto notare nel ruolo di single di Temptation Island.