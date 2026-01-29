Nell'ultimo periodo Gemma Galgani è stata molto attaccata, e questo l'ha portata a prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare Uomini e donne per sempre. La copertina del nuovo numero della rivista Mio, inoltre, svela cosa avrebbe detto la dama quando ha minacciato di lasciare la trasmissione alla quale partecipa da 17 anni: la protagonista del trono Over avrebbe rispedito al mittente l'accusa che sarebbe uno zerbino dei cavalieri che le piacciono, a partire da Mario Lenti.

Lo sfogo di Gemma negli studi di Uomini e donne

Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda, più persone hanno definito Gemma uno zerbino.

Federico è stato il primo ad attribuire questo termine alla dama in modo scherzoso, poi tutti e tre gli opinionisti l'hanno ribadito quando hanno commentato la sua insistenza nel voler corteggiare Mario.

"Ma perché continui a stare appresso a uno che non ti ha mai voluta? Sveglia", ha detto Maria De Filippi alla protagonista del trono Over mentre cercava di convincerla che il signor Mauro potrebbe essere la persona giusta per lei.

Tutte queste critiche hanno turbato parecchio Galgani, infatti nei prossimi giorni andrà in onda uno sfogo che ha avuto in studio e con il quale ha minacciato di abbandonare il programma per sempre.

La decisione sul futuro nel trono Over

"Io non sono lo zerbino di nessuno", avrebbe detto Gemma tra le lacrime in una delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda all'inizio di febbraio.

Questo sfogo si risolverà con un nulla di fatto, nel senso che la dama non lascerà il programma, anzi si dirà pronta a nuove conoscenze.

La reazione di Mario alla dichiarazione d'amore di Gemma

Il pubblico di Canale 5 deve ancora vedere la registrazione di Uomini e donne in cui Gemma si è riproposta a Mario per l'ennesima volta in questa edizione.

La dama ha fatto questo passo nel giorno del suo 76° compleanno, ma non ha ricevuto la risposta che sperava: il cavaliere, infatti, ha detto "no" ad un riavvicinamento sentimentale e ha chiuso anche ad un possibile rapporto d'amicizia con lei spiegando che non vuole illuderla su una cosa che non accadrà mai, ovvero che diventeranno una coppia.