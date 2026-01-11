Lunedì 12 gennaio inizierà una nuova settimana e i fan di Uomini e donne assisteranno ad una serie di puntate molto movimentate. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che fino a venerdì 16 andranno in onda le sfuriate di Tina Cipollari che faranno piangere Sabrina Zago, ma anche i racconti dei baci che faranno avvicinare Arcangelo Passirani e Magda.

Gli spoiler delle prossime puntate

Dal 12 al 16 gennaio saranno trasmesse in tv le puntate di Uomini e donne che sono state registrate a metà dicembre, quelle che avvicineranno il pubblico alla scelta di Flavio.

Le anticipazioni del wen informano fan e curiosi che Sabrina verserà molte lacrime a causa degli attacchi di Tina: infastidita dal comportamento della dama nei confronti del signor Carlo, l'opinionista le andrà contro in maniera molto decisa.

La protagonista del trono Over uscirà dallo studio piangendo, e quando rientrerà si lamenterà del fatto che il suo pretendente non l'avrebbe difesa come si sarebbe aspettata.

Nuova coppia nel trono Over di Uomini e donne

La prossima settimana a Uomini e donne si parlerà molto anche di due componenti del parterre Over che si scopriranno interessati l'uno all'altra all'improvviso: Arcangelo e Magda usciranno a cena insieme e in studio racconteranno dei baci e di altri bei momenti insieme.

Sebastiano, ex della dama, non perderà l'occasione per punzecchiare il "collega" accusandolo di falsità, e questo scatenerà un'accesa discussione tra tutti e tre.

Gemma, invece, mollerà la presa con Mario e proverà a guardarsi intorno nella speranza di individuare un signore con il quale iniziare una conoscenza.

La scelta di Cristiana tra Ernesto e Federico

Il 12 gennaio sarà trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne, ma la curiosità dei fan è tutta per le anticipazioni che trapeleranno al termine della registrazione prevista nel pomeriggio.

Ad una settimana di distanza dall'annuncio, lunedì prossimo Cristiana farà la sua scelta: a contendersi il cuore della tronista siciliana sono Ernesto e Federico, due corteggiatori diversissimi sia fisicamente che caratterialmente.

Fino a venerdì 16 dovrebbe andare in onda la scelta di Flavio, che c'è stata a metà dicembre ma che non è ancora stata trasmessa in tv a causa dello stop per le vacanze di Natale.