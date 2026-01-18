Gemma Galgani sarà tra i protagonisti delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 19 al 23 gennaio. Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama avrà un nuovo crollo emotivo pensando all'ennesimo rifiuto di Mario Lenti e poi proverà a voltare pagina uscendo a cena con il signor Mauro. Sabrina Zago, invece, amplierà il numero dei suoi corteggiatori e prenderà tempo quando Carlo le chiederà di lasciare insieme il programma.

Gli spoiler delle nuove puntate

Lunedì 19 gennaio inizierà una nuova settimana, e i fan di Uomini e donne assisteranno a puntate ricche di momenti di tensione.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Gemma crollerà in lacrime commentando l'ennesimo "no" di Mario: dopo aver sperato in un'ultima chance, la dama si renderà conto che il cavaliere non contraccambia il suo sentimento e proverà ad andare avanti.

Tra i due ci saranno diversi confronti in studio, ma Lenti non cambierà idea neppure vedendo Galgani disperarsi per lui.

Tanti spasimanti per Sabrina a Uomini e donne

Anche Sabrina sarà protagonista delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 23 gennaio: la dama amplierà il numero dei suoi corteggiatori accettando di conoscere meglio Lorenzo, ma questo le costerà le feroci critiche di Tina.

Secondo l'opinionista, infatti, la protagonista del trono Over non sarebbe interessata a nessuno dei cavalieri che sta frequentando in questo periodo, ma lei la smentirà con decisione.

Carlo chiederà a Sabrina di andare via insieme, ma lei prenderà tempo dicendo di non sentirsi pronta a fare un passo così importante, e anche questa decisione farà infuriare Tina.

La scelta di Flavio in onda dopo un mese

Per quanto riguarda il trono Classico, dal 19 al 23 gennaio andrà in onda la prima scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne.

A più di un mese di distanza da quando è stato registrato, lunedì prossimo sarà trasmesso in tv il fidanzamento tra Flavio e la corteggiatrice Nicole, che sarà preferita a Martina tra lo stupore del pubblico presente in studio.

Nei prossimi giorni, dunque, la coppia potrà cominciare a pubblicare foto e video sui social per raccontare come vanno le cose lontano dalle telecamere.