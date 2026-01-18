Le trame delle puntate turche de La forza di una donna previste a breve su Canale 5 annunciano una triplice uscita di scena. Azmi porrà fine alla vita di Suat su ordine di Nezir. Quest'ultimo chiederà poi al suo scagnozzo di uccidere Munir ma lui rifiuterà di eseguire la richiesta. Azmi, a questo punto, farà fuoco contro Nezir per poi suicidarsi davanti agli occhi del fratello.

Azmi uccide Suat su ordine di Nezir

Nel finale della seconda stagione della serie tv ci saranno tre uscite di scena che coincideranno con la festa di circoncisione del piccolo Doruk.

Nezir scoprirà che Suat aveva ingannato Sarp, intascandosi tutto il suo patrimonio e facendogli credere che fosse stato lui a fare tale richiesta. Il cattivo, a questo punto, inviterà a casa sua sia il padre di Piril che Munir dove darà via ad un sanguinoso faccia a faccia. Nezir accuserà Suat di aver ridotto Sarp in povertà, condannando Bahar ed i bambini a una vita di miseria. L'uomo ordinerà ad Azmi di uccidere Suat. Lo scagnozzo estrarrà la pistola e sparerà contro l'uomo, uccidendolo sul colpo.

Nezir viene ucciso per mano del suo scagnozzo

Le anticipazioni rivelano che Nezir rivelerà di essere al corrente di un'altra novità. Il boss racconterà che è stato Azmi a mettergli Kismet alle calcagna e per ottenere il suo perdono gli chiederà di uccidere Munir.

Questa volta lo scagnozzo non rispetterà l'ordine, tanto da rivolgere l'arma contro Nezir piuttosto che verso suo fratello, uccidendolo sul colpo. Azmi a questo punto, rivolgerà la pistola contro sé stesso, uccidendosi. La triplice uscita di scena segnerà la fine della seconda e l'inizio della terza stagione de La forza di una donna.

Bahar ha visto l'arrivo di Nezir alla festa del figlio Doruk

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a metà gennaio su Canale 5, Bahar ha organizzato la festa di circoncisione di Doruk all'interno della casa di Enver e Hatice. La protagonista è rimasta sconvolta quando ha visto l'arrivo di Nezir all'evento.

Enver, invece, ha permesso a Sirin di rimanere alla festa dopo che ha minacciato di togliersi la vita.

Nonostante questo, Sarikadi ha parlato di alcune foto che Bahar non ha ancora visto, costringendo Enver e Piril a parlargliene. La protagonista si è convinta che fossero false. La tensione tra le due sorelle è cresciuta così vertiginosamente da richiedere l'arrivo di Hatice. Ma quest'ultima non è apparsa in grado di placare gli animi surriscaldati delle due donne.

Infine Doruk ha deciso di non farsi circoncidere prima dell'arrivo del padre Sarp, che è stato arrestato con l'accusa di aver posto fine alla vita della madre.