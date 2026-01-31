Da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate subito dopo la scelta di Cristiana Anania, quelle in cui Sara Gaudenzi proverà a salvare il suo trono. Le anticipazioni del web, dunque, svelano che la ragazza andrà a Verona da Jakub Bakkour per provare a convincerlo a tornare in studio, ma non ci riuscirà. Neppure Marco Veneselli riapparirà agli Elios per riprendere la conoscenza con la tronista, e questo getterà quest'ultima nel più totale sconforto.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Dopo essersi emozionati con la scelta di Cristiana, gli spettatori di Uomini e donne assisteranno al "crollo" del trono di Sara.

Fino al 6 febbraio, infatti, andranno in onda le puntate in cui la ragazza proverà a salvare il proprio percorso rincorrendo Jakub e provando a convincerlo a tornare per continuare la loro conoscenza.

Il corteggiatore, però, non cambierà idea e ribadirà alla tronista che è convinto che non potrebbero andare d'accordo lontano dalle telecamere, per questo motivo sceglierà di interrompere definitivamente la frequentazione.

Anche Marco non si vedrà più in studio e Sara resterà sorpresa dalla presa di posizione del giovane che per mesi ha detto di avere un forte sentimento nei suoi confronti.

Lo sfogo della tronista in studio

I forfait di Marco e Jakub faranno crollare Sara, che si dirà esasperata dal comportamento di entrambi i ragazzi che ha frequentato per mesi davanti alle telecamere.

La tronista di Uomini e donne ribadirà che il suo unico obiettivo è quello di trovare il vero amore, ovvero una persona con la quale provare a costruire qualcosa di importante e solido.

Un amico di Ciro evita l'abbandono di Sara

Le anticipazioni delle ultime puntate che sono state registrate, inoltre, informano i fan di Uomini e donne che Sara non ha abbandonato il trono nonostante sia rimasta con un solo corteggiatore per almeno due settimane.

Dopo aver mandato via Raien, e soprattutto dopo aver accettato l'autoeliminazione di Simone, la giovane è stata "salvata" dall'arrivo di un nuovo spasimante: Alessio, amico e collega di lavoro di Ciro (Solimeno) si è proposto come pretendente della tronista e lei ha acconsentito con piacere.