Mercoledì 7 gennaio andrà in onda la prima puntata di Uomini e donne del 2026, in particolare una registrazione che risale all'inizio di dicembre. Le anticipazioni del web svelano che fino al venerdì 9 i fan assisteranno ad un nuovo crollo emotivo di Gemma Galgani: a causa dell'ennesimo "no" di Mario Lenti, la dama verserà molte lacrime davanti alle telecamere. La tronista Sara Gaudenzi, invece, avrà un acceso litigio con Marco Veneselli in esterna e in studio si dirà stufa del suo comportamento.

La reazione di Gemma alla nuova frequentazione di Mario

Da mercoledì 7 a venerdì 9 gennaio andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate più di un mese, e delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Prima delle feste i telespettatori hanno assistito ad un ballo tra Gemma e Mario, ma soprattutto alla gioia di lei per l'inaspettato riavvicinamento all'imprenditore per il quale ha perso la testa dall'inizio della stagione.

Nei nuovi appuntamenti, però, Galgani andrà incontro all'ennesima delusione della sua longeva partecipazione al dating-show: dopo essersi riproposta al cavaliere, la 75enne scoprirà che lui ha baciato Maria G la sera precedente.

La protagonista del trono Over, dunque, cederà allo sconforto e alle lacrime davanti a tutti, ma questo non farà cambiare idea a Lenti sul loro rapporto.

Tensioni per le due troniste di Uomini e donne

Le prime puntate di Uomini e donne del 2026 saranno dedicate anche alle due troniste del cast.

Sara, per esempio, discuterà con Marco in esterna e poi in studio si lamenterà del suo comportamento: secondo la giovane, infatti, il corteggiatore sarebbe troppo concentrato su sé stesso e questo la starebbe facendo allontanare.

Senza girarci intorno, Gaudenzi dirà al suo pretendente che si sta stancando di rincorrerlo e di provare a comprenderlo.

Anche Cristiana vivrà momenti di tensione quando Ernesto le farà presente che potrebbe dirle di "no" il giorno della scelta: infastidito dall'avvicinamento tra la tronista e Federico, il ragazzo ricorderà a tutti che la sua risposta finale potrebbe essere negativa.

Le prime registrazioni del 2026

Tra poche ore, per la precisione nel tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio, in rete circoleranno le prime anticipazioni di Uomini e donne del 2026.

All'inizio della prossima settimana, infatti, ci saranno due registrazioni e i fan sono curiosi di scoprire cosa succederà in studio dopo più di venti di giorni di pausa.

In rete c'è chi ipotizza l'arrivo di un nuovo tronista, ma anche chi è convinto che Cristiana potrebbe concludere il proprio percorso scegliendo uno tra Ernesto e Federico.