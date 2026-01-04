Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Canale 5 rivelano che Catalina sarà costretta ad abbandonare il marchesato in seguito alle minacce ricevute dal barone di Valladares. Adriano, rimasto solo, si avvicinerà pericolosamente a Martina, con la quale scatterà un bacio appassionato.

Catalina costretta a lasciare La Promessa dopo il matrimonio con Adriano

La storia tra Adriano e Catalina avrà un lieto fine almeno inizialmente. I due diventeranno marito e moglie dopo essere diventati genitori di due gemelli. Alonso darà un titolo a suo genero in modo che il matrimonio non metta in difficoltà sua figlia nella società spagnola.

Il marchese affiderà la gestione della tenuta a Catalina nonostante la disapprovazione di Leocadia. Ma l'erede del marchesato prenderà le difese dei lavoratori, facendosi dei nemici che la porteranno ad avere delle serie conseguenze. La donna finirà per inimicarsi il barone di Valladares che la costringerà a prendere una decisione sofferta per tutta la famiglia. Catalina deciderà di andarsene da La Promessa per evitare che il nobile si vendichi su Adriano e sui bambini.

Adriano capisce di provare dei sentimenti per Martina

Le anticipazioni rivelano che la sorella di Manuel non informerà nessuno della sua partenza. Adriano apparirà sconvolto e deluso per quello che sembrava un matrimonio felice.

Il conte cercherà di capire cosa sia successo e Leocadia con l'aiuto di Cristobal fingeranno di aiutarlo a mettersi in contatto con un investigatore privato per rintracciare Catalina. Adriano sarà all'oscuro del piano scellerato della darklady, che pagherà il detective per sviare i suoi sospetti e fargli credere una versione distorta della realtà.

Maria e Martina cercheranno di dare una mano al nobile ad accudire i due gemelli. La figlia di Margarita si avvicinerà tantissimo ad Adriano, che apparirà entusiasta di quello che sta facendo per lui ed i suoi figli. Il marito di Catalina inizierà a provare dei sentimenti nei confronti di Martina, che susciteranno la gelosia di Jacobo. Alla fine, l'uomo darà un bacio appassionato alla figlia di Margarita durante una chiacchierata davanti al camino.

Candela ha fatto la conoscenza di Tono al rifugio di Padre Samuel

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Candela ha fatto la conoscenza di Tono durante una visita al rifugio di Padre Samuel. La donna ha scoperto che l'operaio è stato lasciato dalla moglie e dai suoi figli e vive in condizione d'indigenza. Il giovane ha pregato la cuoca di non dire a sua madre che l'ha incontrato a pochi passi da lei.