Oggi, 27 gennaio, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e sul web stanno già circolando le anticipazioni delle cose più interessanti che sono accadute. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, Alessio Pili Stella e Rosanna Siino si sono scambiati dolci dediche, invece Ciro Solimeno ha dato il suo primo bacio da quando è sul trono.

Belle novità per Alessio

Con 24 ore di ritardo rispetto al solito, sono cominciate le registrazioni di Uomini e donne di questa settimana.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle riprese del 27 gennaio, dunque, informano fan e curiosi del fatto che Alessio ha sorpreso tutti chiedendo a Rosanna un'altra possibilità: dopo la chiusura della volta scorsa, anche la dama ha fatto un passo per provare a recuperare il rapporto con il cavaliere e gli ha regalato un lucchetto da mettere a Ponte Milvio.

Sul fronte giovani, invece, Ciro ha baciato Alessia in esterna: per il tronista è il primo scambio di effusioni con una delle ragazze che lo stanno corteggiando.

Di Sara non si è parlato, molto probabilmente le sarà dato spazio nella registrazione di domani.

La fuga degli spasimanti di Sara da Uomini e donne

Nei giorni che hanno preceduto le riprese odierne di Uomini e donne, sul web si è parlato molto della piega negativa che ha preso il trono di Sara dopo le feste.

Le puntate che sono andate in onda dalla seconda metà di gennaio in poi, infatti, hanno aggiornato i telespettatori sull'uscita di scena di due protagonisti assoluti del percorso di Guadenzi: Marco si è autoeliminato perché l'interesse nei confronti della tronista è venuto meno, Jakub non è più tornato in studio dopo diverse discussioni con la ragazza.

Nel giro di poco tempo, dunque, uno dei troni che appassionava di più il pubblico ha perso appeal e Sara dovrà rimboccarsi le maniche se vorrà riconquistare l'attenzione di chi la seguiva soprattutto per le conoscenze che stava portando avanti con Marco e Jakub.

Quando va in onda la scelta di Cristiana

Il 2026 di Uomini e donne è cominciato con la scelta di una tronista che stava cercando l'amore dall'inizio della stagione.

Lo scorso 12 gennaio, infatti, Cristiana ha concluso il proprio percorso dichiarandosi a Ernesto (che è stato preferito a Federico) e ricevendo un "sì".

I fan non dovranno aspettare molto per vedere la puntata in cui si è formata questa nuova coppia: stando a quello che si legge sul web, la seconda scelta di questa edizione dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra venerdì 30 gennaio e lunedì 2 febbraio.