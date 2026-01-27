Martedì 27 gennaio c'è stata la prima registrazione di Uomini e donne in programma questa settimana (l'altra ci sarà mercoledì 28), e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i personaggi più chiacchierati del trono Over. Gemma Galgani era regolarmente al suo posto nel parterre e si è lamentata della sfortuna che ha in amore, invece Mario Lenti e Arcangelo Passirani c'erano e non si sa il perché.

La decisione di Gemma sul futuro a Uomini e donne

Sono appena terminate le riprese di puntate di Uomini e donne che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra un paio di settimane, ma delle quali sono già disponibili tutte le anticipazioni.

Nel corso della registrazione del 27 gennaio, dunque, si è parlato della decisione di Gemma di restare nel programma: la dama, però, ha fatto un lungo monologo per lamentarsi delle difficoltà che sta avendo nel trovare l'amore. Galgani ha ritrovato il sorriso quando ha conosciuto un nuovo corteggiatore.

Mario e Arcangelo non hanno partecipato a queste riprese, anzi nel parterre erano presenti molti volti nuovi.

La crisi di Gemma e lo show di Elisabetta

In questo periodo negli studi di Uomini e donne è stato dato molto spazio alle reazioni sopra le righe di alcune dame del parterre.

Gemma, ad esempio, nelle ultime registrazioni ha pianto, ha litigato con mezzo cast e si è detta pronta ad abbandonare la trasmissione per sempre: Galgani, dunque, è riuscita a far parlare di sé anche senza dover implorare le attenzioni di Mario.

I telespettatori, però, sono rimasti colpiti da una new entry che ha mostrato un carattere forte e adattissimo al dating-show: Elisabetta ha conquistato un'ampia fetta di pubblico discutendo con Sebastiano, confrontandosi in modo acceso con Tina e interagendo simpaticamente con Maria De Filippi.

Le dichiarazioni di Claudia Lenti su Gemma

Dall'inizio di quest'edizione di Uomini e donne si parla dell'interesse di Gemma per Mario, un sentimento d'amore che lui non ha mai corrisposto.

In un'intervista che ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa, l'ex dama Claudia ha raccontato che Galgani avrebbe notato suo padre molto tempo prima di conoscerlo davanti alle telecamere.

"Lei lo ha adocchiato sui social, infatti ha messo like a diverse foto che ho pubblicato con lui", ha dichiarato la figlia del cavaliere che è uno dei protagonisti assoluti di questa stagione del dating-show.