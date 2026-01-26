Jakub Bakkour ha deciso di lasciare Uomini e donne dopo una brutta lite con Sara Gaudenzi, ma i fan sono curiosi di sapere se la sua uscita di scena è temporanea o definitiva. Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che il corteggiatore non cederà alla richiesta della tronista di dare un'altra chance al loro rapporto neppure dopo che lei lo raggiungerà a Verona per un chiarimento. Al momento, dunque, la frequentazione tra i due è finita e non sembrano esserci le basi per un ritorno di fiamma.

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne

Il 26 gennaio è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Sara ha perso ben due corteggiatori: Marco si è autoeliminato e Jakub non si è presentato in studio dopo un'accesa discussione in camerino.

Nei prossimi giorni i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena, e tutti riguarderanno la conoscenza tra la tronista e il modello.

La ragazza andrà a Verona (città natale del suo pretendente) e proverà a convincerlo a darle un'ultima possibilità: i due parleranno a lungo e poi si saluteranno senza riuscire a chiarirsi.

Nonostante il gesto di Sara, Jakub non cambierà idea: il giovane non metterà più piede agli Elios, anzi confermerà alla redazione che la sua scelta di interrompere la conoscenza è definitiva.

Il trono di Sara allo sbaraglio

Ad oggi, 26 gennaio, la conoscenza tra Sara e Jakub è finita: lui ha scelto di non partecipare alle ultime registrazioni di Uomini e donne, e lei sembra essersi rassegnata all'idea che non ci sarà un riavvicinamento.

Attualmente la tronista ha un solo corteggiatore (Simone), ma ha chiesto alla redazione di poter conoscere altri ragazzi per provare a far ripartire il suo percorso, che è un po' allo sbaraglio da quando Marco e Jakub sono andati via.

Attesa per le prossime anticipazioni

Martedì 27 e mercoledì 28 gennaio si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e i fan sono curiosi di sapere cosa farà Sara.

Nel caso non dovessero arrivare nuovi corteggiatori per lei, infatti, la tronista sarà costretta a prendere una decisione: scegliere il suo unico pretendente Simone, oppure abbandonare il programma per mancanza di spasimanti.