Martedì 27 gennaio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano due assenti nel parterre over: Mario e Arcangelo. Confermata invece la presenza di Gemma, mentre Alessio ha scritto una lettera a Rosanna per riprendere la loro frequentazione. Spazio infine anche al trono di Ciro, che ha baciato la corteggiatrice Alessia.

Alessio e Rosanna riprendono la loro conoscenza

Alessio si è seduto al centro dello studio insieme a Rosanna, alla quale ha letto una lettera con cui ha espresso il desiderio di riprendere la loro conoscenza.

Rosanna, dal canto suo, gli ha regalato un lucchetto da appendere a Ponte Milvio, seguendo la tradizione degli innamorati che lasciano lì un simbolo del loro legame. Successivamente l’attenzione si è spostata su Gemma Galgani, ancora presente in trasmissione nonostante nella precedente registrazione avesse lasciato intendere di voler abbandonare. La dama ha tenuto un lungo sfogo in cui ha ripercorso le ragioni del suo malessere, ma il suo umore è cambiato quando un nuovo cavaliere è sceso per conoscerla, spingendola a rimettersi in gioco.

Arcangelo e Mario assenti a Uomini e Donne

Nel frattempo, le indiscrezioni su quanto accaduto in studio rivelano due assenze importanti nel parterre maschile over: Arcangelo e Mario.

Per quanto riguarda quest’ultimo, è emerso che non ha affatto concluso la sua esperienza a Uomini e Donne, ma semplicemente non ha potuto partecipare alla registrazione del 27 gennaio a causa di impegni lavorativi. Sul fronte del trono di Ciro, invece, c’è stato un passo avanti significativo con Alessia, con la quale è scattato un bacio. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda Sara: durante le riprese non si è fatto alcun riferimento alla sua situazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elisabetta e Sebastiano hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Elisabetta e Sebastiano hanno iniziato a frequentarsi e la loro conoscenza è proseguita per circa un mese.

Il cavaliere siciliano ha raggiunto l’Isola d’Elba, a Porto Azzurro, per trascorrere una decina di giorni a casa della dama. Tuttavia, Sebastiano ha considerato insormontabile il fatto che Elisabetta non volesse dormire con lui. Lei ha spiegato che, facendo la panettiera e dovendo svegliarsi all’alba, ha bisogno di riposare bene e preferisce dormire da sola. Mignosa, però, ha interpretato questa scelta come una mancanza di apertura nei suoi confronti e ha deciso di dare un’opportunità a Manuela, arrivata in studio per conoscerlo. Quando Elisabetta ha scoperto che era entrata una terza persona nella loro conoscenza, ha preso una posizione netta: ha dato un ultimatum a Sebastiano, dicendogli che, se avesse continuato a frequentare la nuova dama, lei avrebbe chiuso definitivamente.

Il cavaliere è rimasto incerto sul da farsi e ha inizialmente cercato di tenere i piedi in due scarpe, senza comprendere che Elisabetta era irremovibile. La situazione si è poi conclusa nel peggiore dei modi: quando Sebastiano ha finalmente deciso di interrompere la conoscenza con Manuela, Elisabetta non ha voluto tornare sui suoi passi e ha scelto di ballare con Dario, segnando di fatto la fine della loro frequentazione.