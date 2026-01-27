Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda è stato dato molto spazio ad una nuova dama del parterre, Elisabetta. La protagonista del trono Over ha catturato l'attenzione di tutti con sfuriate, battute e attacchi a Sebastiano Mignosa, con il quale ha avuto un'intensa frequentazione. Molti fan sono rimasti colpiti dal carattere della new entry, e Lorenzo Pugnaloni si è detto certo del fatto che la redazione non se la lascerà sfuggire per tenere vive le dinamiche in studio.

Sebastiano tra due fuochi

In questi giorni il pubblico di Uomini e donne ha scoperto un nuovo personaggio, una dama che è finita al centro delle dinamiche del trono Over nel giro di poche puntate.

La conoscenza tra Sebastiano ed Elisabetta si è interrotta quando lui ha accettato di far entrare una signora che voleva corteggiarlo, e gli attriti tra i due sono andati anche nella puntata in onda il 27 gennaio.

La donna si è resa protagonista di diverse sfuriate nei confronti del cavaliere, attacchi che hanno strappato anche sorrisi a chi era in studio e alla gente a casa.

Maria De Filippi sembra aver già preso in simpatia la new entry del cast, tant'è che ha cercato di dissuaderla dal dare una seconda possibilità all'uomo che non ci avrebbe pensato due volte a uscire a cena con un'altra persona.

Il parere del pubblico sulla nuova dama di Uomini e donne

In questi giorni, dunque, Elisabetta ha attirato l'attenzione dei fan di Uomini e donne, gli stessi che si sono detti felicissimi del suo ingresso nel cast di questa edizione.

"Sarà anche folle, ma finalmente un po' d'aria fresca", "Serviva una persona con questo carattere lì dentro", "Elisabetta è molto simpatia a Maria, e si vede tantissimo", "Lei ci sta salvando dalla noia, regina", "In poche puntate è già diventata importantissima", si legge su X in queste ore.

La previsione di Lorenzo Pugnaloni

Ad apprezzare Elisabetta e lo show che ha messo su nelle ultime puntate di Uomini e donne, è anche Lorenzo Pugnaloni.

"Volete un'edizione del GF fatta bene? Buttateci dentro Elisabetta. Finalmente una diva in studio, io la adoro. Non se la lasceranno sfuggire una così la vedremo per altri anni sicuramente. Segnatevi queste parole"; ha scritto l'esperto di gossip su Instagram.