Agnese De Pasquale e Roberto Priolo saranno tra i protagonisti della puntata di Verissimo del 28 febbraio. Dopo la recente ospitata a Uomini e donne, la dama e il cavaliere si racconteranno nel salotto di Canale 5 e parleranno di tutti i loro progetti futuri. La protagonista del trono Over non tratterrà la commozione quando parlerà della sorella che non c'è più, ma emozionerà anche gli altri svelano che lei e il compagno hanno scelto di sposarsi proprio il giorno dell'anniversario della sua morte, ovvero il 28 giugno 2027.

Gli spoiler dell'ospitata a Verissimo

Dopo aver emozionato tutto il pubblico con la proposta di matrimonio davanti alle telecamere di U&D, Agnese e Roberto sono pronti a tornare in tv.

I due saranno ospiti della puntata di Verissimo in onda il 28 febbraio, ma sul web già circolano le anticipazioni di quello che accadrà in studio (l'intervista è stata registrata quasi due settimane fa).

La dama e il cavaliere racconteranno di come è nato il loro sentimento, del feeling che hanno scoperto di avere lontano dai riflettori, del desiderio di andare a convivere e di un periodo difficile che lei ha dovuto affrontare di recente.

Agnese non tratterà le lacrime quando parlerà della scomparsa di sua sorella, un lutto che l'ha segnata e che probabilmente non riuscirà mai a superare.

Quando si sposeranno Agnese e Roberto

Nel corso della lunga chiacchierata che faranno con Silvia Toffanin, inoltre, gli amati protagonisti di U&D sveleranno la data che hanno scelto per le loro nozze.

Per onorare la memoria di sua sorella, Agnese ha deciso di sposare Roberto il giorno dell'anniversario della sua scomparsa: il 28 giugno 2027.

Il cavaliere anticiperà anche che uno dei testimoni sarà suo figlio, che un mese prima del matrimonio compirà 18 anni e potrà ricoprire questo ruolo così importante.

La proposta di matrimonio a U&D

Agnese e Roberto si sposeranno tra circa un anno e mezzo, ma hanno deciso di fare questo passo a soli tre mesi dall'uscita in coppia da U&D.

I due sono stati ospiti di una puntata che è andata in onda qualche giorno fa e hanno emozionato tutti con una proposta di matrimonio che nessuno si aspettava, a partire dalla storica dama del parterre Over.