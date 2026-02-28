La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, dedicata ai duetti, ha registrato un notevole boom sui social. Le conversazioni online hanno raggiunto quota 258mila, con un incremento del 66% rispetto alla terza serata. Le interazioni complessive sono salite a 142 milioni, segnando un +8%. Il bilancio delle prime quattro serate conferma un engagement totale superiore a 560 milioni, pari a un +13% rispetto all’edizione precedente.

Sal Da Vinci protagonista dell’Human Index

Secondo l’analisi di Human Data, piattaforma di social listening AI-driven, Sal Da Vinci emerge come il protagonista digitale della serata, conquistando il primo posto nell’Human Index con il 6,74%.

Alle sue spalle si collocano Fedez & Masini (6,26%), Sayf (5,92%), Arisa (5,68%) e Ditonellapiaga (5,67%), in una classifica molto compatta.

Momenti e artisti più discussi

Tra i duetti più commentati, spicca quello di Levante e Gaia, con circa 10mila menzioni legate al loro bacio finale. Ditonellapiaga segue con 9.938 menzioni grazie al duetto con TonyPitony, mentre Sayf (8.485), Elettra Lamborghini (7.870) e Sal Da Vinci (7.768) completano il podio delle menzioni.

In termini di interazioni social complessive sulle quattro serate, domina Elettra Lamborghini con oltre 16 milioni, seguita da Samurai Jay (oltre 15 milioni), Sal Da Vinci (poco meno di 11 milioni), Dargen D’amico (quasi 10 milioni) e Patty Pravo (9,3 milioni). Sul fronte della crescita dei follower, Sayf guida con +151mila, seguito da Samurai Jay (+134mila) e Ditonellapiaga (+100mila).