Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono più innamorati che mai, e lo hanno confermato nell'intervista che hanno rilasciato a Silvia Toffanin in questi giorni. Lollo Magazine, infatti, ha anticipato che la dama e il cavaliere di Uomini e donne saranno a Verissimo la prossima settimana e parleranno del loro rapporto, della decisione che hanno preso di andare a convivere e della data che hanno scelto per le nozze.

Le anticipazioni dell'ospitata a Verissimo

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne in cui si sono promessi amore eterno, Agnese e Roberto faranno tappa a Verissimo.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha anticipato che in questi giorni è stata registrata l'intervista della coppia che convolerà a nozze l'anno prossimo e ha svelato cos'è successo in studio.

La dama e il cavaliere hanno parlato del loro percorso nel dating-show, del sentimento che li lega e della decisione che hanno preso di andare a convivere a poco più di due mesi dall'inizio della loro bella storia d'amore.

Il ricordo di Agnese della sorella scomparsa

Non sono mancate le emozioni nell'intervista di Agnese e Roberto a Verissimo, anzi la dama ha commosso tutti parlando della sorella che è venuta a mancare poco tempo fa.

La protagonista di Uomini e donne ha anche svelato che lei e il compagno si sposeranno proprio nel giorno in cui cadrà l'anniversario della scomparsa di sua sorella: la coppia convolerà a nozze il 28 giugno 2027.

Il cavaliere ha anche ricevuto una sorpresa da parte della figlia e Silvia Toffanin si è complimentata con entrambi per la sincerità che trasmettono quando sono insieme.

Le critiche del pubblico per l'ospitata a Uomini e donne

In questi giorni Agnese è stata molto criticata per l'atteggiamento che ha avuto nella puntata di Uomini e donne in cui Roberto le ha fatto la proposta di matrimonio.

Tanti fan hanno trovato la dama prolissa e teatrale, e quasi nessuno ha apprezzato la reazione che ha avuto al bel gesto del fidanzato.

"Lei è davvero terribile, Roberto ha una pazienza infinita", "Deve sempre fare la prima donna, non mi piace", "Ma che senso aveva parlare del fatto che lui russa? Agnese è sempre fuori luogo", si legge su X questa settimana.