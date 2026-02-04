Cosa c'è tra Giulia e Simone? I fan di Amici se lo stanno chiedendo da quando qualcuno si è accorto di un intenso scambio di messaggi tra i due settimane prima dell'ingresso nella scuola, come se si conoscessero molto bene e da parecchio tempo. I ballerini del team capitanato da Veronica Peparini si sono scritti complimenti e "ti amo" su Instagram, ma per parlare di flirt è ancora troppo presto.

Le tenerezze scritte sui social prima di entrare ad Amici

Simone e Giulia sono entrati nella scuola di Amici lo stesso giorno: è stata Veronica Peparini a volere i due ballerini nella sua squadra a poche settimane dall'inizio del serale.

I fan più curiosi sono andati a dare un'occhiata ai profili Instagram dei nuovi allievi e hanno scoperto che si conoscono da molto tempo.

"Che bella che sei", "Te", "Amore mio", "Sei bello", "Vabbè ti amo", "Io ti amo", questi sono solo alcuni dei messaggi che i ragazzi si sono scambiati sui social diversi mesi fa.

In rete c'è chi pensa che tra i due ci potrebbe essere un flirt in corso, ma anche chi è convinto che al momento sarebbe solo una profonda amicizia che potrebbe evolversi in qualcosa di più proprio all'interno della casetta dove convivono da qualche settimana.

L'attenzione dei fan per i nuovi arrivati

Da quando sul web si è diffuso lo scambio di dolci messaggi tra Giulia e Simone, i fan di Amici li stanno tenendo d'occhio nei daytime e anche nelle puntate che vanno in onda la domenica pomeriggio.

"Che cuccioli che sono", "Io li sto cominciato a shippare", "Loro ci daranno il racconto di una storia", "Ma Giulia e Simone? Wow", "Teneri", "Ma quindi stanno insieme o no?", "Io voglio sapere tutto", si legge su X in queste ore.

La novità della prossima puntata

In questi giorni sul web si sta parlando di Amici anche per la novità che la produzione ha pensato per la prossima puntata.

I professori hanno dovuto scegliere solo due allievi a testa da poter schierare nelle gare di canto e ballo dello speciale in onda domenica 8 febbraio.

I sei talenti che sono stati esclusi (quindi Elena, Emiliano, Valentina, Michele, Plasma e Alex) non si esibiranno in studio e durante la settimana non potranno fare lezione come tutti gli altri.