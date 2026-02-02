Nel messaggio con il quale ha rotto il silenzio dopo l'eliminazione da Amici, Maria Rosaria ha svelato un dettaglio non da poco sulla sua partecipazione. Su Instagram, infatti, la ballerina ha raccontato che sarebbe stata Alessandra Celentano a convocarla prima dell'inizio di quest'edizione del talent, tant'è che poi l'avrebbe presa nella sua squadra nella puntata in cui è stata formata la classe.

Il racconto sull'inizio dell'avventura ad Amici

Il 1° febbraio è andata in onda la dolorosa eliminazione di Maria Rosaria da Amici, un'uscita che non si aspettava né la diretta interessata né gran parte del pubblico a casa.

Nel primo post che ha postato su Instagram dopo aver abbandonato la scuola, la latinista ha ringraziato tutte le persone che lavorano nel programma, da Maria De Filippi ai professionisti Mattia e Alessia fino ad arrivare ai compagni di classe.

Nel dire "grazie" alla sua insegnante Alessandra Celentano, inoltre, la giovane ha svelato un retroscena su come sarebbe iniziato il suo percorso nel format di Canale 5.

"Sono stata convocata dalla maestra per il talent, mi ha voluta nella sua squadra e mi ha guidata in quest'avventura. Nel mio sogno di bambina c'era anche lei e averla avuta come prof è stato molto importante", ha scritto la ragazza sul suo profilo social.

Dubbi sul legame con Riccardo

Oltre a svelare che sarebbe stata la maestra Celentano a chiederle di partecipare ad Amici, dopo l'eliminazione Maria Rosaria non si è sbilanciata più di tanto sul rapporto che ha attualmente con Riccardo.

I due ragazzi si sono avvicinati molto all'inizio di quest'edizione di Amici, e gran parte del pubblico li ha considerati una coppia fino a poco tempo fa.

Nel post di ringraziamento che ha caricato su Instagram, però, la giovane non ha fatto nessuna menzione speciale per il fidanzato, ma si è limitata a parlare delle amicizie che ha instaurato nella casetta.

Polemiche per le ultime mosse dei professori

Nel mese di gennaio ad Amici ci sono state tante eliminazioni, e la maggior parte sono avvenute per volontà dei professori del cast.

Maria Rosaria è stata messa in discussione dalla maestra Celentano dall'inizio dell'anno, ma a mandarla via dalla scuola è stata Francesca Tocca, giudice della sfida contro Antonio.

Paola, Giorgia, Pierpaolo e Flavia, invece, sono fuori dal talent per decisione dei loro stessi insegnanti: tutte queste scelte non hanno convinto i telespettatori, sempre più scettici sulla piega che starebbe prendendo quest'edizione.