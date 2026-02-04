Cambio programmazione per la Cuori 3, la fiction medical di Rai 1 con protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Martari tornata in onda in questi giorni in prime time.
Dopo l'esordio di domenica sera, la serie ambientata all'ospedale Molinette di Torino subirà delle variazioni di palinsesto: i vertici della tv di Stato hanno scelto di optare per un raddoppio nella fascia di prime time, anticipando così la chiusura di questa terza stagione entro il mese di febbraio.
Come cambia la programmazione di Cuori 3 in prima serata su Rai 1
L'appuntamento con le nuove puntate della terza stagione di Cuori subirà delle variazioni di programmazione nel corso delle prossime settimane di messa in onda.
La fiction medical, infatti, non sarà trasmessa soltanto di domenica così come è accaduto al debutto ma andrà in onda anche di lunedì sera su Rai 1.
Per le prossime puntate, quindi, sono previsti dei raddoppi che porteranno così a una chiusura anticipata per la serie medical che riesce ad appassionare una buona fetta di spettatori nella fascia serale.
Rai 1 raddoppia la programmazione di Cuori 3: la fiction chiude in anticipo
Nel dettaglio, dopo la puntata di domenica 8 febbraio la fiction con Pilar Fogliati andrà in onda anche lunedì 9 febbraio in prime time.
Un ulteriore raddoppio per Cuori 3 è in programma domenica 15 e lunedì 16 febbraio, sempre dopo la consueta puntata del game show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.
Per vedere in onda il gran finale di sempre di questa terza stagione, invece, bisognerà attendere domenica 22 febbraio.
La fiction Cuori 3 batte Chi vuol essere milionario? di Scotti
Calerà così il sipario sulla fiction che, al debutto ha registrato una buona media di spettatori, al punto da battere l'appuntamento con Chi vuol essere milionario?, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5.
La prima puntata di Cuori 3 ha registrato una media complessiva di circa 3 milioni di spettatori, toccando il 19,50% nel secondo episodio.
Su Canale 5, invece, le nuove puntate del Milionario si sono fermate a una media di 1,9 milioni di spettatori pari a uno share che non ha raggiunto la soglia del 16%, in calo rispetto alle puntate precedenti.