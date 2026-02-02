Domenica 8 febbraio, su Rai 1, andrà in onda la 2° puntata di Cuori 3. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, il dottor Alberto Ferraris rimane scosso dopo aver sentito alla radio che una nota cantante ha tentato un gesto estremo. Dunque il cardiochirurgo farà di tutto per mettersi in contatto con Irma per indagare: il medico sembra essere molto legato all'artista.

Cuori 3: la trama del terzo e quarto episodio

Dunque il cardiochirurgo si mobilita per capire se si tratti di Irma: tra i due c'è un legame molto profondo. Nel frattempo nel reparto di cardiologia delle Molinette arriva una nuova infermiera: Elena dovrà occuparsi di Bruno, un giovane paziente le cui condizioni di salute di non sono affatto buone. Anche tra Serenella e Ferruccio sale la tensione: lei infatti, è intenzionata a sostenere l'esame per diventare caposala ma il marito non la prende affatto bene poiché convinto che la donna non riesca a seguire casa e lavoro.

Nel quarto episodio, Delia si rivolge ad uno specialista per capire come mai non riesce a rimanere incinta: dopo un'accurata visita, il medico spiega alla dottoressa Brunello che deve solamente vivere la vicenda con più serenità e meno stress.

Purtroppo, però, la dottoressa non riesce ad essere tranquilla poiché vede che Alberto è sempre più sfuggente. Fausto invece cerca di instaurare un rapporto con la pneumologa Roberta, ma tra i due non c'è affatto feeling.

Ascolti tv domenica 1° febbraio

Gli ascolti tv di domenica 1° febbraio, vedono rinnovarsi la sfida del prime time tra le diverse reti. Su Rai1, il ritorno della serie tv Cuori 3 ha incollato al piccolo schermo 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share dalle 21:49 alle 23:41. Chi Vuole essere Milionario - Il torneo in onda su Canale 5 e condotto da Gerry Scotti è stato visto da 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:57 alle 00:50. La7 Misery non deve morire raggiunge 294.000 spettatori e l’1.6%.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sul ritorno di Cuori 3.

Un telespettatore ha affermato: "Certo che Feruccio aiuta Serenella in discesa". Un altro utente si è soffermato su Alberto Ferraris: "Ma non è che Irma è una figlia segreta del dottore e non è mai stata riconosciuta?". Un altro ha affermato: "In questa serie Delia è ossessionata dalla gravidanza". Un'ulteriore utente ha criticato la storyline di Helmut: "Questa svolta violenta non mi piace affatto. Anche se Virginia doveva metterci con Fausto, potevano fare andare le cose in modo diverso". Infine c'è anche chi ha commentato il nuovo primario: "Menomale che La Rosa va dicendo di non essere un maschilista. Praticamente ha cacciato Fiorenza perché troppo religiosa, a Delia ha tolto i fondi del progetto per destinarli a quello di Alberto e ha fatto fuori pure la dottoressa che curava suo figlio".