Nelle trame turche di Io sono Farah, la vicenda di Behnam entrerà nella sua fase conclusiva. Dopo aver perso il controllo degli affari di famiglia, il giovane Azadi verrà riportato in Iran, dove dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni sotto l’autorità dello zio Mahmud. Gli eventi che porteranno a questo esito includeranno piani falliti e la consegna del video utilizzato per il ricatto, elementi che segneranno la fine della strategia di Behnam. Il suo destino verrà così affidato alle decisioni di Mahmud, chiamato a stabilire quale provvedimento adottare nei suoi confronti.

Arriva lo zio Mahmud, nuovo capo della famiglia Azadi

A breve, nelle puntate di Io sono Farah debutterà Mahmud, lo zio di Behnam e capo della famiglia Azadi. Iraniano, di indole malvagia, cercherà di avere sempre la situazione sotto controllo, cosa che non piacerà a Behnam, visto che vorrebbe prendere il suo posto e avere il controllo degli affari. Behnam sembrerà avvicinarsi al suo obiettivo quando Merjan accoltellerà lo zio, ma l’uomo si salverà e tornerà in Iran per un periodo di convalescenza.

Merjan spara a Behnam, ma Tahir e Farah decidono di salvarlo

Behnam, però, vorrà portare avanti il suo obiettivo e far saltare un carico di oro che dall'Iran dovrebbe arrivare in Turchia. Un piano che verrà compromesso dall’intervento di Tahir e di altri fattori.

Alla luce di tutte le cattiverie contro la sua famiglia, Merjan sparerà al cugino. Inizialmente sembrerà morto, ma Farah e Tahir, presenti nel momento dell'agguato, decideranno di salvarlo per il bene di Kerim. Tuttavia, non vorranno lasciargliela passare liscia.

Behnam si arrende e consegna il video sull'omicidio di Ali Galip

"Ero stato molto chiaro: non voglio la vostra pietà", dirà Behnam, ma Farah avrà la risposta pronta: "Non l’abbiamo fatto per te, ma perché non voglio che Kerim abbia solo brutti ricordi di suo padre". "È finita, Behnam. Hai perso, devi accettarlo. Continuare a opporti non ti aiuterà. Stanno per portarti in Iran, arrenditi", dirà Tahir.

"Tuo zio si è finalmente reso conto che il tuo vero obiettivo era estrometterlo.

E quando sarai davanti a lui, dovrà decidere se risparmiarti o infliggerti una punizione esemplare", proseguirà Tahir. Alla fine, a Behnam non resterà che arrendersi, consegnando a Farah il video con cui l’aveva ricattata per tanto tempo, quello in cui si vede che è stata lei a uccidere Ali Galip.