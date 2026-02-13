Giovedì 19 febbraio, su Rai 1, verrà trasmesso il settimo episodio di Don Matteo 15. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, Maria, dopo essere scappata dalla canonica, è ancora irreperibile. Don Massimo si presenta ad un appuntamento notturno con uomo, ma viene ferito. Le nozze tra Giulia e Diego sono sempre più lontane e la presenza di Mathias non fa altro che complicare le cose.

Don Matteo 15: cosa succede il 19 febbraio

Le anticipazioni di Don Matteo 15, vedono arrivare a Spoleto un uomo misterioso che incontra don Massimo in canonica.

Il religioso dopo essersi presentato ad un appuntamento notturno viene ferito da un colpa d'arma da fuoco. Non è chiaro se l'uomo che ha colpito don Massimo abbia a che fare con la sparizione di Maria: la ragazza da quando ha lasciato la canonica si è resa irreperibile.

Continuano ancora le incomprensioni tra Giulia e Diego: i due sembrano volere dalla vita cose completamente opposte. Inoltre la presenza di Mathias (ex marito di Giulia) non fa altro che complicare le cose: il ragazzo infatti, spinge la sorella di don Massimo ad andare a Milano per cercare un lavoro nel mondo della moda. Per aiutare il Capitano e la promessa sposa a fare pace, il Maresciallo Cecchini li iscrive ad un corso di cucina con Alessandro Borghese: tra i due sembra funzionare, fino a quando non vengono a sapere che è stato Cecchini ad iscrivere entrambi.

Ascolti tv 12 febbraio

Nel prime time di giovedì 12 febbraio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai la serie tv Don Matteo 15 ha conquistato la serata con 3.790.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 21:52 alle 23:52. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio su Ghiaccio intrattiene 2.413.000 spettatori pari all’11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Nulla da fare per Striscia la Notizia su Canale 5 che è stato seguito solamente da 1.773.000 spettatori con uno share dell’11.7% (Extra a 719.000 e il 10.6%). Su La7 Piazzapulita ha incollato al piccolo schermo 795.000 spettatori cono uno share del 5,7%.

Utenti preoccupati per le sorti di Don Massimo

Su X, diversi utenti hanno commentato il promo legato al 7° episodio di Don Matteo 15.

Un utente si è detto preoccupato per le sorti del religioso: "Fermi tutti, ma perché sparano a don Massimo?". Un altro utente ha fatto un ipotesi: "Ma non è che l'uomo che spara a don Massimo c'entra con la sparizione di Maria?". Un altro utente ha affermato: "Ragazzi ma non possono farci fuori il prete". Tra i vari utenti c'è chi si è soffermato sulle altre trame: "Giulia e Diego li stanno proprio distruggendo in questa stagione". A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: "Cecchini vuole sempre aiutare tutti, ma alla fine finisce per creare solo disguidi". Un utente ha punzecchiato il personaggio interpretato da Andrew Howe: "Mathias vai a giocare un po' più in là". Infine c'è chi si è domandato che fine abbia fatto Maria: "Ragazzi ma lei è letteralmente sparita dalla serie. Dove si trova? Troviamola prima che sia troppo tardi".