Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda, Gemma Galgani ha preso in considerazione l'ipotesi di lasciare il programma a causa degli attacchi che ha ricevuto dagli opinionisti e da altre dame del parterre. In un'intervista che ha rilasciato a Witty Tv, però, la 76enne ha spiegato cosa l'ha fatta vacillare e perché alla fine ha deciso di continuare a cercare l'amore davanti alle telecamere.

Le prima parole dopo il crollo in studio

In questi giorni su Canale 5 è andato in onda un "Gemma contro tutti": in più puntate, infatti, la dama è stata accusata di recitare una parte e di non cercare davvero l'amore.

Queste critiche hanno provato parecchio Galgani, tant'è che ha seriamente pensato di lasciare Uomini e donne dopo 16 anni.

In un'intervista che ha rilasciato subito dopo i confronti in studio con Tinì, Barbara, Elisabetta e Mauro, la 76enne ha parlato a cuore aperto del motivo per il quale ha deciso di proseguire il percorso nel dating-show.

"Le loro parole erano un eco costante nelle mie orecchie, avevo timore di non riuscire a rientrare in studio. Non meritavo quel trattamento, ma sono tornata perché ci credo nella possibilità di trovare la persona giusta", ha dichiarato la storica protagonista del trono Over.

Ida e Cristiana si schierano con la dama di Uomini e donne

Se a Uomini e donne è stata attaccata da Barbara e molti altri componenti del cast, è fuori dallo studio che Gemma ha trovato supporto e affetto.

Ida è stata una delle prime ad esporsi per difendere l'amica dalle pungenti critiche che ha ricevuto davanti alle telecamere: la parrucchiera ha pubblicato un video di Galgani e ci ha aggiunto il brano "Dalla tua parte" come sottofondo musicale.

Anche la tronista Cristiana ha dedicato dolci parole alla dama: "Sei nel mio cuore e lo sarai per sempre. Non smettere mai di combattere perché l'amore esiste e tutti meritano di trovarlo. Ti voglio bene".

Le anticipazioni delle prossime puntate

Da quando ha deciso di rimanere, Gemma è finita un po' nell'ombra: nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate in queste settimane, infatti, la dama è rimasta quasi sembra seduta al suo posto nel parterre e non è intervenuta neppure per commentare le conoscenze degli altri.

Maria De Filippi ha presentato un paio di signori a Galgani, ma lei li ha mandati via tutti per mancanza di interesse.