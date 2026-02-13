Nei nuovi episodi della terza stagione della soap turca Forbidden Fruit, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’arresto di Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Zehra Argun (Şafak Pekdemir), dopo essere cadute in una trappola di Ender Celebi (Şevval Sam).

Ender avvia la sua vendetta contro Yildiz

Dopo essere giunto a Istanbul per vendicarsi del suo ex socio Halit, colpevole di averlo fatto arrestare anni fa, Nadir convincerà Yigit a trascorrere una serata con lui in un casinò, senza dirgli che è di sua proprietà. Appena si renderà conto che l’imprenditore è troppo a suo agio nel locale, Yigit si rifiuterà di giocare.

Il giorno seguente, il ragazzo metterà in guardia la madre Ender da Nadir.

Sempre a proposito di Ender, avvierà un piano per farla pagare a Yildiz, per aver fatto credere ad Halit che è stata lei a rubare una foto compromettente di Nadir, che il marito teneva nel proprio cellulare. Per riuscire nel suo intento, Ender potrà contare sull’aiuto del fratello Caner. In particolare, appena Yildiz diventerà la direttrice di un’associazione benefica gestita dalla Argun Holding, Ender le farà recapitare un invito misterioso per trascorrere una serata nel casinò di Nadir.

Halit su tutte le furie, Ender porta avanti l’alleanza con Sahika

Yildiz si recherà al locale insieme a Zehra, e si accorgerà subito dell’assenza delle sue socie.

Proprio quando Yildiz e Zehra faranno una partita alla roulette, farà irruzione la polizia e arresterà tutti i presenti. Appena saprà dell’arresto della figlia e della moglie, Halit andrà su tutte le furie e farà il possibile per farle scagionare.

Ender invece porterà avanti l’alleanza stretta con Sahika contro Halit e Nadir, per impedirle di svelare alle forze dell’ordine che è stata aggredita dal figlio Yigit mesi prima. Infine, dopo essere riuscito a salvare il suo casinò facendo credere agli inquirenti di non essere il proprietario, Nadir sospetterà che è stata Ender a metterlo nei guai.

Riepilogo: Zehra è stata truffata

Di recente, Zehra ha accettato di far stampare il suo libro in cambio di una grossa somma di denaro, ma quando ha annunciato la notizia ai suoi familiari, ha appreso dal padre Halit di essere stata vittima di una truffa.