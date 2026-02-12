Le anticipazioni della settima puntata della serie Tv Don Matteo in onda giovedì 19 febbraio su Rai 1 rivelano che a Spoleto arriverà lo chef Alessandro Borghese portando in città il suo programma culinario. Il maresciallo Cecchini iscriverà al contest dello chef sia Diego che Giulia e lo farà nella speranza che i due riescano a superare il momento di crisi.

Giulia e Diego partecipano al contest di Alessandro Borghese

Nel nuovo episodio intitolato 'La squadra' arriverà a Spoleto Alessandro Borghese l'evento scatenerà l'entusiasmo soprattutto di Cecchini e Natalina, che faranno carte false pur di riuscire a partecipare al suo programma televisivo 'Cucinare con amore', utilizzando anche delle piccole bugie.

Il maresciallo inoltre, vedendo che il rapporto tra Diego e Giulia è sempre più in crisi, penserà bene di iscrivere i due al contest culinario, nella speranza che possano ritrovare la complicità cucinando fianco a fianco. L'idea sembrerà essere quella giusta visto che Diego e Giulia sembreranno ritrovare la complicità di un tempo ma la serenità durerà poco.

Giulia e il Capitano ancora in crisi

I due fidanzati entreranno di nuovo in crisi a causa di Mathias, che non perderà occasione per spronare Giulia ad accettare il lavoro a Milano. Questo riaccenderà le insicurezze di Diego che, di fronte alla prospettiva che la fidanzata si trasferisca, avrà timore di perderla. Queste sue paure non faranno altro che alimentare le tensioni nella coppia e lui dovrà trovare un equilibrio tra fiducia e gelosia.

Don Massimo continuerà a vigilare su Maria soprattutto dopo gli ultimi accadimenti. Il parroco farà di tutto per evitare che la ragazza si ritrovi di nuovo in una condizione di vulnerabilità.

Don Matteo leader della prima serata del giovedì

La quindicesima stagione di Don Matteo sta ottenendo successo in termini di ascolti tanto che la fiction Rai con Raoul Bova si conferma leader indiscussa del prime time del giovedì con una media di ascolti intorno ai 4 milioni a puntata per uno share che si attesta costantemente tra il 23 e il 24%. Pare chiaro che il pubblico, anche i più affezionati al don Matteo di Terence Hill, ha ormai premiato la transizione con Don Massimo.