Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruti visibili prossimamente su Canale 5 rivelano che Kaya stringerà un'alleanza con Nadir per vendicarsi di Halit Argun, reo di star osteggiando la storia d'amore nata tra suo figlio Yigit e Lila.

Yigit dimostra di essere ancora geloso di Lila

Yigit accetterà di concedere il divorzio a Lila per poi iniziare a passare sempre più tempo con Akin, lo strampalato editore di Zehra. Il giovane inoltre diventerà un dongiovanni con alcune sue compagne di università che inizieranno a corteggiarlo spudoratamente.

Una sera, Yigit si recherà in discoteca con un'amica dove incontrerà Lila. Il figlio di Ender dimostrerà di essere ancora geloso dell'ex moglie e per questo finirà per bere più del dovuto. Il giovane verrà così sbattuto fuori dal locale dopo aver aggredito il rivale in amore. Lila in ansia seguirà l'ex marito, decidendo di riportarlo a casa in macchina.

Kaya stringe un'alleanza con Nadir per vendicarsi di Halit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Yigit e l'ex moglie si addormenteranno nell'auto di fronte alla villa di Ender e Kaya. Il mattino dopo, Halit scoprirà che la sua secondogenita non ha fatto ritorno a casa. L'imprenditore furioso manderà alcuni suoi uomini alla villa Celebi dove porteranno via Lila con la forza di fronte agli stupefatti Ender e Kaya.

Quest'ultimo, a questo punto, si schiererà contro Halit, accettando di diventare l'avvocato di Nadir, giunto in città per vendicarsi di lui. Nadir vorrà farla pagare ad signor Argun che l'aveva fatto arrestare tanti anni prima a causa di alcuni traffici illeciti portati avanti nella società che gestivano insieme.

Yigit è riuscito a recuperare il manoscritto di Zehra dal computer

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà febbraio su Canale 5, Yigit è riuscito a recuperare il manoscritto di Zehra dal computer, che era stato hackerato, conquistando la stima di tutti. La donna ha mandato una copia ad un editore che però ha rifiutato di stamparlo. Zehra, a questo punto, ne ha trovato un altro che le ha chiesto un cospicuo anticipo per la pubblicazione.

Halit ha fatto presente alla figlia che è caduta in una truffa. Leyla, invece, si è messa alla ricerca di un'occupazione di lavoro. La giovane ha chiesto aiuto a Caner per trovare un impiego e lui si è rivolto a Kaya.

Halit, invece, ha continuato la sua storia d'amore con Sahika, la quale è apparsa decisa a sposarlo. La darklady ha organizzato una festa di fidanzamento alla tenuta Argun dov'è andata incontro ad una brutta sorpresa. La donna ha visto l'arrivo di Yildiz, che ha annunciato di essere incinta di un bambino.