Alessio Pili Stella è tra i protagonisti indiscussi delle puntate di Uomini e donne che stanno andando in onda in questo periodo, e le anticipazioni del web svelano che continuerà ad esserlo ancora per qualche settimana. Il cavaliere riuscirà a recuperare il rapporto con Rosanna Siino, ma tutto si romperà quando Deborah racconterà che lui sarebbe stato in intimità anche con lei. Entrambe le dame interromperanno la frequentazione con l'imprenditore e Gianni Sperti si schiererà apertamente dalla loro parte.

Gli spoiler sul futuro di Alessio a Uomini e donne

Oggi, 12 febbraio, è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Alessio e Rosanna hanno deciso di darsi un'altra possibilità: i due si sono scambiati lettere e regali, e Deborah non l'ha presa affatto bene.

Nei prossimi giorni la situazione cambierà un'altra volta: le anticipazioni del web, infatti, svelano che il cavaliere sarà messo di fronte alle dame e dovrà ammettere di essere stato in intimità con entrambe.

Il protagonista del trono Over cercherà di giustificarsi dicendo di provare un reale interesse per tutte e due, ma questo non basterà ad evitargli critiche e accuse pesanti.

In studio si scatenerà il caos, ma sia Rosanna che Deborah decideranno di interrompere definitivamente la conoscenza con Alessio.

Lo scontro con Gianni Sperti

Sempre nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse su Canale 5 nei prossimi giorni, Alessio avrà una dura discussione con Gianni Sperti.

L'opinionista si schiererà apertamente con Rosanna e Deborah, e questo farà andare su tutte le furie il cavaliere.

Le dame non cambieranno idea, anzi ribadiranno la loro intenzione di non proseguire nella frequentazione con l'imprenditore che nello stesso periodo è stato in intimità con entrambe senza dirglielo.

Nessun lieto fine per Alessio e Rosanna

Nelle registrazioni di Uomini e donne che ci sono state questa settimana (in particolare in quella di martedì 10 febbraio), Alessio e Rosanna hanno avuto uno scontro piuttosto acceso.

Anche se non si frequentano più da diverso tempo, la dama e il cavaliere non hanno mai smesso di punzecchiarsi e di accusarsi reciprocamente di essere il responsabile della fine della loro conoscenza.