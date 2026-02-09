Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sahika ordinerà ad Yigit Yildiz (Eda Ece) di conquistare il cuore di Lila. Il figlio di Ender accetterà di eseguire l'ordine, ormai diventato la marionetta della darklady.

Sahika ordina Yigit di far cadere Lila ai suoi piedi

Tutto inizierà quando Sahika illuderà Zehra, promettendole di farle conoscere un editore disposto a pubblicare il suo romanzo. Intanto, la darklady drogherà Erim già provato in seguito alla presunta morte della madre Ender.

Sahika si servirà del prezioso aiuto di Yigit, che obbedirà ad ogni suo capriccio. La donna sarà a conoscenza che il ragazzo aveva colpito la madre, spingendola nelle acque gelide del Bosforo. Sahika, a questo punto, ordinerà ad Yigit di far cadere Lila ai suoi piedi. La sorella di Kaya assolderà una finta fidanzata per il ragazzo per far ingelosire la figlia di Halit. La donna, a questo punto, convincerà il signor Argun a permettere a Lila di uscire con gli amici. L'uomo accetterà solo se ci sarà anche Yigit.

Lila bacia il figlio di Ender

Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che il figlio di Ender deciderà di lasciare la serata sentendosi a disagio. Lila raggiungerà Yigit con il quale nascerà un intenso faccia a faccia.

In questa circostanza, la ragazza bacerà con passione il figlio di Ender. Il giorno dopo, Sahika ordinerà a Yigit di prendere le distanze dalla ragazza poiché provengono da due classi sociali diverse. Il ragazzo ha accettato l'ordine della darklady anche se ha dimostrato di provare dei veri sentimenti per Lila.

Yildiz si è presentata alla festa di fidanzamento tra Halit e Sahika

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio febbraio su Canale 5, Yildiz ha deciso di fare una sorpresa ad Halit in occasione della festa di fidanzamento con Sahika. La donna incinta di otto mesi si è ripresentata nella vita del marito, sconvolgendolo. Yildiz ha confidato ad Halit di essere in attesa di un maschietto.

Il signor Argun si è intenerito quando ha scoperto che avrebbe avuto un altro erede dopo gli altri avuti dalle ex consorti. Sahika è apparsa preoccupata di perdere l'imprenditore e per questo ha convinto Erim di chiedere al padre di relegare Yildiz negli alloggi della servitù.

Intanto Ender Celebi è stata dichiarata morta dopo essere scomparsa nelle acque gelide del Bosforo. Il sogno di Zehra di pubblicare il suo primo romanzo è andato in fumo. Qualcuno ha pensato bene di entrare nel portatile della ragazza, che così ha perso tutto il manoscritto nel quale aveva impegnato molto tempo e aspettative.